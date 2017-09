Va el gobierno contra taxistas

Connect on Linked in

Xalapa

Más de 100 unidades del transporte público han sido retiradas de circulación y llevadas al corralón por no contar con su documentación en regla, pero principalmente por no estar inscritos en el REC; informó el regidor sexto del ayuntamiento de Xalapa, Heriberto Ponce Miguel, titular de la Comisión de Tránsito y Seguridad Vial.

Explicó que desde hace 48 horas inició este operativo en dos puntos de la capital, en donde se revisan taxis para verificar que porten sus placas, permiso vigente y su REC (Registro Estatal de Conductores).

“Hace varios meses se dio inicio al reordenamiento del transporte público, al llamado REC para los conductores; para que tengamos la seguridad de quién nos lleva, quién nos transporta de un lugar a otro. Puede ser en el servicio público, en urbano o taxi, en este caso se ha dado Transporte Público a la tarea de iniciar un operativo para llevarse algunos taxis que no estén regularizados”.

Señaló que esto es parte del Programa de Reordenamiento y Regularización del Transporte Público, pues quienes no lo hagan podrían perder su concesión.

Mencionó que se les dio el tiempo suficiente para regularizarse, sin embargo, muchos han hecho caso omiso y por ello hace dos días se implementó el operativo, para retirar de las calles a quienes no cumplieron.

Las unidades detenidas se llevan al corralón para ser resguardadas y se obliga al concesionario a que se presente para regularizar su situación.