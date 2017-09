Gobierno pide disculpas, pero no resuelve caso Tierra Blanca 

VERACRUZ

Las autoridades estatales se negaron a dar avances del caso a los padres y madres de los cinco desaparecidos de Tierra Blanca, proporcionándoles únicamente una disculpa pública.

Los padres explicaron que solicitaron que les pidieron avances en las investigaciones contra los mandos como Arturo Bermúdez; sin embargo no quisieron hacerlo.

Disculpa pública es una burla: Padres de desaparecidos

El Secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Jaime Téllez Marie, dio una disculpa pública a los padres y madres de los cinco desaparecidos en Tierra Blanca por parte de la Policía Estatal que las mismas víctimas no sintieron sincera ni consideraron sirva de algo.

Columba Arroniz González, una de las madres, dijo que la disculpa fue una “burla” por parte del Secretario de Seguridad Pública.

“Esta disculpa pública la tomé casi como un insulto, vinieron a resolver lo más fácil de la recomendación de derechos humanos que es una disculpa. No sé si a ellos les pasara lo mismo con sus hijos si les iba a gustar que nada más llegaran y dijeran, disculpa, que eso no va a volver a pasar (…) para mí eso fue lo peor que me han podido a hacer, es una burla a mis derechos, a los derechos de mi hijo, a los derechos de todas las madres que pasamos por esto”, sentenció.

Buscarán colectivos para apoyarse

Los padres de Tierra Blanca se podrían unir a otros colectivos en búsqueda de desaparecidos para buscar ayudarse de manera mutua.

José Benítez Herrera, uno de los cinco desparecidos por Policías Estatales en Tierra Blanca dijo que cuando menos él ya no vuelve a realizar reuniones con los gobernantes ya que estos no solo no resuelven sino que además prometen cuestiones que no cumplirán y no quieren tocar los verdaderos temas que resultan de interés para ellos. ““Que nos vean la carita de pendejos ya no”, aseveró.

“Cada vez que tengo una reunión me dan ganas de morirme ya”: Bernardo Benítez

“Cada vez que tengo una reunión de estas me dan ganas de morirme ya. Estoy enfermo, tengo año y medio haciendo esto, hace casi tres meses que no escuchaba nada de esto, ya empezaba yo a hacer un poco mi vida, hoy otra vez me la vinieron a desbaratar y qué conseguí, no he conseguido nada, nos volvieron a agarrar de tontos como siempre lo han hecho”, dijo con tristeza Bernardo Benítez Herrera.

Durante más de año y medio no ha encontrado tranquilidad. Primero fue la desaparición de su hijo Bernardo, su sobrino José y otros tres integrantes de su comunidad. Luego la falta de acción de las autoridades que se ha prolongado a pesar del paso de los meses.