Empresas perforadoras subcontratadas por Pemex se niegan a pagar a empresarios locales: Coparmex

Redacción AZ

Pese a que Petróleos Mexicanos (Pemex) superó su situación financiera crítica y liberó pagos a empresas perforadoras, estas se niegan a saldar adeudos con empresas locales que subcontrataron para servicios de proveeduría, dejando en evidencia que urge cambiar el esquema para la adjudicación de contratos y proteger a la economía regional, destacó el subdelegado de Coparmex en Poza Rica, Antonio Herrera.

El dirigente empresarial señaló que diversas empresas locales, al menos cuarenta, están afectadas por la falta de pago por parte de compañías perforadoras que les contrataron para realizar diversos servicios de proveeduría, generando con esto una complicada situación que ya no se puede justificar.

Explicó que el argumento de compañías como “Diavaz” y “Drake Mesa” es que Pemex no les pagaba por trabajos que realizaron, sin embargo esta versión fue desmentida a los empresarios que están en reclamo de montos millonarios.

Antonio Herrera resaltó que dentro de la industria petrolera este tipo de situaciones son preocupantes y están afectando sobre todo a la economía regional, provocando hasta el cierre de algunas empresas locales.

Aunque dijo desconocer el monto en deuda señaló que Diavaz tiene más de un año prometiendo el pago y hasta la fecha ha incumplido, mientras que Pemex se deslinda de la problemática bajo el argumento de que son contratos ajenos a la empresa.

En ese sentido recalcó que es necesario que Pemex cambie o modifique sus esquemas de contratación para proteger a empresas locales y evitar este tipo de conflictos en donde las compañías cometen abusos y siguen obteniendo contratos por parte de la empresa productiva del estado.

“Efectivamente Pemex les está pagando y estas no pagan a las empresas que mantienen un fuerte reclamo, queremos sensibilizar a Pemex para que ya no sea este esquema en donde no se responsabilizan, que se busque uno en el que se proteja a las empresas locales”, reiteró.