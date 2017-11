Mantiene Veracruz alta deuda bursátil y calificación negativa

Connect on Linked in

XALAPA

La calificación que ostenta Veracruz, por su situación financiera, de acuerdo con la empresa calificadora Fitch and Ratings, sigue siendo “A-”, con lo que ratificó el valor que viene ostentando desde hace

meses.

Este lunes la empresa calificadora Fitch and Ratings, emitió un comunicado sobre la situación del Estado de Veracruz y su calificación para el periodo actual, con el que demuestra que no ha habido cambios importantes en los adeudos o la mejora de la situación

financiera.

De acuerdo con la empresa calificadora, a mediados de este mes Veracruz tuvo una reunión con sus acreedores bursátiles, quienes compraron los certificados VRZCB 06 y VRZCB06U a quienes anunció que utilizaría parte del 20 por ciento libre de sus participaciones federales para llevar a cabo la reestructuración de la deuda.

“El 16 de octubre de 2017 tuvo lugar la asamblea de tenedores de la emisión VRZCB06, en la cual el Estado informó a los tenedores que, a fin de implementar de mejor manera la reestructura de su deuda pública, resulta altamente conveniente utilizar cierto porcentaje de participaciones federales que están libres de toda afectación, para cederlas y afectarlas a uno o más fideicomisos fuente de pago de los financiamientos que se celebren al amparo de la referida reestructura”.

Con esto el Gobierno del Estado les hacía de su conocimiento la contratación de una o varias líneas de crédito para la restructuración que aprobó el Congreso Local.

Es necesario recordar que al momento de colocar los bonos bursátiles en la BMV se estableció como fuente de pago a las participaciones federales, en caso de que los ingresos originales a utilizar (la tenencia vehicular) desapareciera.

Esto dejó apenas un 20 por ciento de las participaciones federales libres de ser utilizadas, mismas que ahora serán usadas con motivo de la reestructuración de la deuda que se contratará en uno o más créditos.

Las dos emisiones bursátiles, colocados por Veracruz en 2006 en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), han tenido una reducción mínima en los últimos once años.

El bono bursátil denominado VRZCB 06 contrató recursos por mil 106.9 millones de pesos, de los cuales a once años de distancia aún se deben 978.6 millones de pesos y del bono VRZCB06U contratado por mil 380 millones en UDIs, aún se deben mil 220 millones de pesos, equivalentes en total a más de 8 mil millones de pesos.