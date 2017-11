Videocámaras no garantizan seguridad

Connect on Linked in

Lucía Carmina Jasso López

En menos de 20 segundos, un hombre con sombrero afuera de un OXXO baja de una camioneta y descarga varios disparos sobre un individuo que estaba a bordo de un automóvil. Primero dispara con un arma corta y luego se da tiempo para ir por una larga al vehículo en el que llegó, con la que regresa y arremete de nuevo. Las imágenes grabadas en el municipio de China, Nuevo León a finales de agosto pasado, nos muestran cómo alguien puede cometer un homicidio y darse a la fuga cómo si nada hubiera pasado.

Casi a diario llegan a los contenidos de medios periodísticos y redes sociales videograbaciones de hechos delictivos como éste, captados por sistemas de vigilancia públicos y privados que han sido instalados como una estrategia de prevención y reducción del crimen. Sin embargo los resultados indican que no en todos los casos existe la posibilidad de cerrar el ciclo que permita sancionar a quienes cometen un delito, aun y cuando este haya quedado registrado en un vídeo.

Vayamos por partes. La violencia y la incidencia delictiva han generado nuevas necesidades en cuanto a medidas de protección, entre las que se incluye la instalación de cámaras de videovigilancia. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016 del INEGI muestra que a nivel nacional, 40 por ciento de los hogares refirió contar con alguna medida de protección para evitar ser víctimas de la delincuencia. La primera más frecuente es cambiar o colocar cerraduras y/o candados (40 por ciento), la segunda fue cambiar puertas o ventanas (26.9 por ciento), y en tercer lugar, colocar rejas o bardas (15 por ciento). Asimismo, aunque en menor medida también eligen llevar a cabo acciones conjuntas con sus vecinos (10.2 por ciento) así como otros tipos de medidas entre las que se incluye la instalación de alarmas y/o videocámaras de vigilancia (9.3 por ciento).1

La demanda ciudadana de videocámaras de vigilancia y las propias necesidades de seguridad a nivel local han llevado a los gobiernos a invertir recursos públicos en la instalación de estos sistemas. De esta manera, considerando los datos reportados al INEGI, en 2016 operaban 33 mil 646 videocámaras de vigilancia para el ejercicio de la función de seguridad pública en todo el país, destacando Ciudad de México con 12 mil 72, el Estado de México con nueve mil 550, Guanajuato con dos mil 693 y Michoacán de Ocampo con mil 296 cámaras.

Aunque el mecanismo causal que motiva la instalación de estás videocámaras de vigilancia es la prevención y reducción del crimen, la evidencia empírica no ha sido del todo clara en este sentido. En algunos casos se ha encontrado un efecto deseable en la reducción del crimen,2 en casos se ha identificado el desplazamiento del delito a otros lugares, horarios o víctimas, y en otros casos –los menos- no se ha encontrado efecto alguno.

Sin embargo, además de la reducción del crimen, lo que resultaría realmente útil para un ciudadano común es que cuando se registre en video un delito, éste pudiera ser inmediatamente investigado y sancionado. La realidad es que en los registros de imágenes quedan grabados una gran cantidad de delitos que quizá no son vistos por alguien, y que nunca serán castigados.

Aunque falta mucho por analizar y estudiar respecto a los efectos y resultados de la videovigilancia, esta información permite concluir que hasta el momento, los recursos invertidos en estos sistemas no están ofreciendo los resultados esperados, el número de delitos captados por las cámaras es magro y los ciudadanos no tienen la garantía de que los delitos registrados en estas imágenes serán sancionados. ¿Cuántos de los más de 3 mil delitos captados por cámaras de videovigilancia se convertirían en una averiguación previa? ¿Cuántos habrán quedado en la completa impunidad?