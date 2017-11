Critican empresarios retiro de candados para deuda

Connect on Linked in

ADRIANA MUÑOZ

El coordinador regional zona centro de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), José Manuel Urreta Ortega, reprobó que la Cámara de Diputados haya retirado los “candados” para permitir que las entidades contraigan mayor deuda pública.

Esto, para los estados que están sobreendeudados como Veracruz, es un riesgo y preocupa.

No es posible, dijo, que en el caso de Veracruz se haya permitido que los dos ex gobernadores priistas Fidel Herrera y Javier Duarte de Ochoa hayan endeudado y desfalcado las arcas públicas.

Indicó que no están de acuerdo en esta medida de la Cámara de Diputados, sobre todo, cuando en 2018 hay elecciones locales y federales.

“El que la Cámara de Diputados abra la posibilidad de endeudar más a los estados nos deja muy claro que la ciudadanía y el empresariado están secuestrados por la clase política”, acusó.

El país, indicó, “no puede seguir secuestrado por mercenarios de la política”, al contrario, es necesario que el empresariado se “empodere” y tome las riendas de la función pública.

Además, a estas alturas el Gobierno Federal está tratando de cerrar sin problemas el sexenio.

“Lo que vemos es que el Gobierno Federal está tratando de llevársela muy tranquila, muy en paz”, destacó.

Por ello, exhortó a la ciudadanía a pensar muy bien su voto para 2018 porque está claro que a los políticos no les interesa el bienestar del país.

Agregó que además, deben votar por gente realmente preparada y no improvisados.

“No les interesa la ciudadanía sino sus intereses políticos, personales”, subrayó.