Arranca introducción de gasoducto en Emiliano Zapata

XALAPA

La empresa Gas del Noroeste ya comenzó con los trabajos de introducción del ducto en el tramo que va de El Lencero a la planta de bombeo de Petróleos Mexicanos (Pemex), a pesar de que el Ayuntamiento de Emiliano Zapata no le ha otorgado la licencia del cambio de uso de suelo.

El presidente municipal de Emiliano Zapata, Daniel Olmos García, reconoció que las obras han avanzado porque la empresa ya cuenta con los permisos de las autoridades estatales y federales, y que su administración no tiene “argumentos” para impedir este proyecto, por lo que es posible que el Cabildo apruebe el proyecto a más tardar la próxima semana.

El alcalde justificó que en caso de que su administración negara el permiso para realizar el proyecto, la empresa podría demandar a la autoridad municipal por omisión.

No obstante, insistió en que su administración no ha encontrado irregularidades o motivos para negar la licencia municipal, pues recordó que es la última instancia por revisar el proyecto.

Además, el funcionario municipal aseguró que hasta el momento la ciudadanía no se ha manifestado en contra del proyecto, lo cual consideró que se debe a que los terrenos en lo que se lleva a cabo son rurales y el ducto no pasa por una zona urbana, como sí lo hace en el caso de Xalapa.

Dijo que actualmente revisan los números de licencia que la empresa les entregó para determinar si son válidas y están actualizadas, ya que acotó que muchos de los permisos fueron otorgados durante la pasada administración tanto municipal para estatal.

El alcalde detalló que se trata de constancias de zonificación e incluso una licencias municipales para iniciar las obras y que fue expedida por la pasada administración del Ayuntamiento de Emiliano Zapata.

Olmos García abundó que incluso en 2016 el Ayuntamiento clausuró las obras sobre la carretera que se ubica en la zona del crematorio, por no contar con las licencias necesarias y por lo cual la empresa se amparó contra la clausura y el Ayuntamiento tuvo que desistirse de su acción.