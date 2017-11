Big sick logra un big trato

Park City

Contagiada por la historia durante el Festival de Sundance, Amazon Studios logró por 12 millones de dólares lo que ninguna distribuidora: la adquisición de la película independiente “The big sick”. Fue el máximo convenio alcanzado en el certamen fílmico y que una compañía streaming haya pagado.

Dirigida por Michael Showalter y producida por Judd Apatow (Virgen a los 40), Amazon estrenó el filme en Estados Unidos, donde recaudó 42 millones de dólares que, sumado a otros países como Reino Unido, Nueva Zelanda, Israel, Suecia y Brasil, entre otros, lleva en total 53 millones de dólares, y este fin de semana llega a México como “Un amor inseparable”.

La película, que es protagonizada por Zoe Kazan, Holly Hunter y Kumail Nanjiani, obtuvo de paso el premio del público en el encuentro South by Southwest.

“Fue emocionante ver la reacción de la gente hacia la película, siempre es un riesgo cualquier proyecto y ver que ha agradado nos hace creer que el filme tiene muchas posibilidades de llegar a muchas partes del mundo, aunque pueda tener un humor muy particular”, dijo Nanjiani.

Amazon, que junto a Netflix son de las compañías líderes en Estados Unidos en entretenimiento vía streaming, logró vencer a Sony Pictures, Netflix, Fox Searchlight y Focus Features, quienes también pujaban por los derechos del filme.

“The big sick” (Un amor inseparable) cuenta casi de forma biográfica la historia de amor entre Kumail Nanjiani y su esposa Emily Gordon, quienes escribieron el guion. La historia habla acerca de Kumail, un incipiente comediante que se enamora de Emily (Kazan), una estudiante caucásica de posgrado, luego de que sostienen una noche de sexo casual.

Todo cambia con la rara enfermedad que padece Emily, además de que no profesa la misma religión de Kumail, algo que no tendrá nada contenta a la familia de él.

El productor Judd Apatow se dijo nervioso, pues aunque lleva años en la industria, el género de la comedia es uno de los más complicados, lo mismo que el stand up, porque la gente lo ama o lo desprecia.

“Me gustaría decir que no estoy nervioso, pero esta sensación nunca se quita, siempre está la expectativa de querer que todos la disfruten así como tú lo hiciste al crearla; definitivamente siempre buscamos hacer un tipo de comedia interesante, arriesgado pero que sea para todo el público, con situaciones en las que se puedan identificar”, dijo Apatow.

Tras la función, el público halagó a los creadores y las apuestas comenzaron a llegar, una de ellas la de Netflix que, se dice, ofrecía 10 millones de dólares por la distribución del nuevo filme. Se quedó a la mitad.

En el mismo festival fílmico, Netflix compró títulos como “Ya no me siento a gusto en este mundo”, con Elijah Wood, y “Nobody Speak: Trials of the Free Press”, que estrenó directamente en su plataforma y por el que pagó 2 millones de dólares. También presentó filmes como The Discovery, con Robert Redford y Rooney Mara.

Cine para ver en el cine

Kumail Nanjiani, aún sin saber que Amazon se quedaría con la película, se mostraba decidido porque los largometrajes se presentaran aún de manera teatral y no inmediatamente en streaming, sin darle la experiencia al público de una pantalla grande.

“Es impresionante cómo la industria se va moviendo y cómo nacen nuevas compañías que arriesgan por proyectos interesantes. Es algo en lo que todos ganamos, actores, directores, la industria y también la gente. Sin embargo, ir a ver una película al cine tiene un gran encanto que espero nunca desaparezca”, expresó.

Amazon se asoció con Lionsgate para distribuir el filme en más de 2 mil 600 salas en Estados Unidos, pues a diferencia de Netflix, su competidor, todavía es un gran defensor de la experiencia teatral, por lo que busca al menos algún tipo de corrida en las salas de cine antes de llevarla a la plataforma streaming, aunque sí la pone a la venta en su sitio web de forma digital y física.

El año pasado la compañía co-distribuyó filmes premiados en el Oscar como “Manchester by the sea” (ganadora de dos premios a Mejor Actor para Casey Affleck y Guión Original para Kenneth Lonergan), que costó apenas 9 millones de dólares y obtuvo 77 millones, y “The Salesman” (Ganadora del premio a Mejor Película en Lengua Extranjera).

En diciembre, la compañía estrenará en el New York Film Festival, Wonder wheel, el nuevo filme de Woody Allen, protagonizado por Justin Timberlake y Kate Winslet, esto con la intención de inscribirlo a la carrera por el Oscar como ocurrió con “Manchester by the sea”. También distribuirá “Wonderstruck”, con Julianne Moore; “Brad’s Status” con Ben Stiller, y “Suspiari” con Chloë Grace Moretz y Dakota Johnson, que llevará primero al cine y luego a su plataforma.