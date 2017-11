Impactan fallas de agua a restaurantes de la zona conurbada: Canirac

Redacción AZ

Las fallas de agua potable han impactado al sector restaurantero pues deben comprar pipas y buscar otra manera de que no les falte el líquido, afirmó el presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), Daniel Martin Lois.

Dijo que esperaban que Grupo MAS tuviera un plan de trabajo para evitar esos problemas pero al parecer no es así ya que los cortes de agua continúan principalmente en zonas como el Centro Histórico.

“Ya hemos hablado con Grupo MAS, vemos que no nos dan solución, esperamos que las autoridades hagan algo al respecto (…) a veces hasta por días, depende la temporada y depende de cómo está la situación; veo que hay muchos cierres de agua para arreglos, no hay ni siquiera una estrategia de ir arreglando para no afectar, es más de sale aquí el problema, aquí lo arreglo”, indicó. Martín Lois dijo que aparte de los cortes de agua por horas o días se han enfrentado a que a veces el agua sale muy sucia o tierrosa por lo que no tienen filtros de agua para poder usarla, aunque sostuvo que es una situación que ha sido por años y que no han podido resolver.