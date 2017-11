Taxistas exigen retenes

Connect on Linked in

Carlos Alvarado

El presidente de la Coordinación Estatal de Taxis y Transporte Unido Multimodal (CETTUM), Julio Antonio Moya Hernández solicitó al gobierno del estado la implementación de retenes en 22 salidas del municipio y la región de Xalapa, a fin de disminuir los índices de delincuencia en contra de los taxistas.

En entrevista afirmó: “nosotros estamos peleando por la protección de los auténticos taxistas de estado de Veracruz, ya perdimos la cuenta de los atentados que hemos sufrido, y también denunciamos que consultamos las estadísticas de robo con violencia a los transportistas y nos mantienen del 2013 a la fecha en cero, no se vale que no existan números oficiales sobre los asaltos y homicidios de nuestros compañeros”.

En este sentido indicó que “no hay un registro, no hay nada y por ello es que estamos pidiendo al Gobierno del Estado que nos resuelvan los problemas, no que solamente nos atiendan, la demanda es que se coloquen nuevamente los retenes que antes había en las 22 salidas de Xalapa y la región.

“Ya que esto servicia para que nuestros compañeros pasaran y fueran revisados y también estamos pidiendo que el pasaje sea revisado, porque muchas veces el pasaje guarda alguna arma atrás del asiento del conductor, y nosotros no vamos a recortar los horarios de servicio, seguiremos trabajando las 24 horas del día, ya que somos servidores públicos los 365 días del año”.

Además dijo que “la petición que hacemos al gobernador y al secretario de seguridad pública que pongan los retenes de policías, ya que eso nos ayuda mucho, actualmente están sacando a los compañeros a las 22 salidas que tenemos registradas en Xalapa y no hay ningún reten, se los llevan y en el camino los asaltan, los amagan, los golpean, le sacan alguna arma de fuego, e incluso ya nos mataron a un compañero en Jilotepec, un trabajador de edad avanzada y ahí quedo el problema y ya estamos hartos de esta situación”.

Finalmente aseguró que “Xalapa, Veracruz, Boca del Río, Jilotepec, Miradores, Naolinco, San Andrés Tlalnelhuayocan, Ojo de Agua, son los puntos en donde se han presentado mayor incidencia delictiva.

Otro problema es la entrega de cuentas que hacen los choferes y citó como ejemplo que en el año 2014, entregaban 300 pesos por día, y ahora intentan dar sólo 250 pesos y piden de regalo la cantidad que obtengan por el domingo.