Asuntos Públicos – Reestructura de deuda, ¿aterriza?

Eduardo Coronel Chiu

Reestructura de deuda, ¿aterriza?

Como no hay plazo que no se venza, este martes se conocerá el fallo de la licitación para la reestructura de la deuda pública del Gobierno del Estado por 38 mil millones de pesos.

Luego de las varias modificaciones al calendario hasta que el gobierno de Yunes obtuvo la calificación preliminar de la firma HR Ratings, limitada con perspectiva estable (pese a una previa de observación negativa, igual a las que emitieron otras calificadoras), quedó cerrado el programa de información a las instituciones financieras interesadas.

El viernes pasado debieron recibirse las ofertas de las instituciones financieras y para mañana deben haber terminado su evaluación, ya que está programado el acto de fallo en la Sefiplan. Si cumplen con las obligaciones de transparencia este mismo día publicarán en la página de internet de esa dependencia el acta correspondiente. Como mínimo debe contener los datos a que hace referencia los lineamientos para el cálculo del menor costo financiero, emitidos por la Secretaría de Hacienda en octubre del año pasado.

Todo el año le ha tomado al gobierno de Yunes aterrizar la reestructura, a ver con qué sale mañana. Ya se sabrá quiénes ofertaron nuevos créditos y en qué términos se adjudicó el refinanciamiento, entre cuántos se reparte, las tasas de interés y plazos aceptados; así como su costo comparativo con la estructura actual de pagos y amortizaciones de la deuda. Atentos a las comisiones y a la salpicada. Tampoco se trata de reestructurar la deuda a cualquier precio, que saquen tajada hoy los que administran el Estado, y paguen las siguientes generaciones de contribuyentes.

Otras manchas al tigre gordo y su banda

El incorregible y rapaz estilo de saqueo del gobierno de Javier Duarte y su banda, de sobra conocido y documentado, aunque muchos de ellos todavía impunes, volvió a los reflectores de la fiscalización y el daño patrimonial.

Las auditorías realizadas tanto por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de Juan Manuel Portal, como por el Órgano de Fiscalización Superior del estado (Orfis), encabezado por Lorenzo Antonio Portilla, para comprobar la gestión financiera del último año de Duarte (incluida la cuarentena del Flavinato), corroboraron que en pleno hundimiento los desvíos de recursos públicos no se detuvieron.

El segundo informe de la ASF entregado a la Cámara de Diputados el pasado miércoles estableció un presunto daño patrimonial por 12 mil 920 millones de pesos al gasto federalizado de 2016. Otra vez el estado de Veracruz ocupó el primer lugar entre las entidades federativas con un mayor monto de observaciones y el monto más elevado.

Por otro lado, el viernes pasado, en sesión extraordinaria el Congreso del Estado aprobó el dictamen del Informe de Resultado del Orfis a las cuentas públicas de 2016, mismo que detectó daño patrimonial por casi 12 mil millones de pesos en los entes estatales.

Como el año previo, en paralelo a la fase administrativa que se abrirá para determinar responsabilidades y en su caso requerir a los servidores públicos el resarcimiento económico, van por delante un paquete de denuncias penales por 5 mil 518 millones de pesos. Tendrán con qué hacerles el caldo gordo a las investigaciones por las empresas fantasmas en las que se involucra al Cisne Alberto Silva en Comunicación Social –para reabrir desafuero–, a Alfredo Ferrari en la Sedesol, Bermúdez en Seguridad Pública, a los del régimen estatal de protección a la salud, a los de la Sefiplan que recibieron tres créditos por más de mil millones de pesos, sin huella de aplicación, de la SIOP Tomás Ruiz por 16.5 millones por obra no ejecutada y pagos improcedentes y hasta Flavino Ríos por su gestión en la Secretaría de Gobierno por 237.8 millones de pesos no comprobados en una cuenta bancaria que no estaba registrada en la contabilidad gubernamental.

Congreso local

Mientras persiste el desacuerdo legislativo con el golpismo del PAN y su retención ilegal pero impune de la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), detentada abusivamente por el diputado Sergio Hernández El Bailador, se repartieron la mesa directiva para el segundo año.

El PAN y el PRD se quedaron con la presidencia –repiten María Elisa Manterola (por orden del gobernador Yunes) y Dulce María García en la vicepresidencia. Al PRI por validar las decisiones les dieron la secretaría; designaron a Armando López Contreras, quien ya participaba en la diputación permanente. Fueron excluidos los de Morena, aunque numéricamente son la segunda fuerza, el PRI les chaqueteó.

El Congreso local inició ayer su primer periodo ordinario de sesiones del segundo y último año, los grupos legislativos emitieron pronunciamientos políticos de agenda legislativa y generales, no faltó entre los opositores la reprobación a la gestión del gobierno de Yunes en su primer año (de dos), anticipando la crítica que vendrá con motivo del informe que el Ejecutivo deberá entregar al Congreso el 15 de noviembre y las comparecencias de su equipo para la glosa; tampoco faltó la charlatanería hueca de Sergio El Bailador, de nivel básico.