Dale Dale – Días de Muertos, en Veracruz todo el año

Connect on Linked in

Días de Muertos, en Veracruz todo el año

En los medios de comunicación del país, de Veracruz solo se reportan noticias de los crímenes que ocurren todos los días.

La reseña periodística prácticamente es pura nota roja, estamos ya en los primeros lugares en todos los delitos de alto impacto, homicidios, secuestros, asaltos y otros.

¿Qué va a informar el primer gobierno estatal panista? A un año de entrar en funciones lo único que ha crecido en Veracruz es la inseguridad.

El saldo del Gobierno Azul es siempre rojo

El gobierno azul, paradójicamente, se ha teñido de rojo todo el año por la sangre de los cientos de ejecutados. Con la misma demagógica y cínica excusa que antes usaron otros políticos, el gobernador Yunes ha declarado reiteradamente que solo se matan entre delincuentes, que no hay víctimas inocentes en esta masacre cotidiana que se vive en Veracruz.

Según el gobernador panista, todos los taxistas asaltados y ejecutados, varios menores de edad, niños entre éstos; así como médicos y comerciantes que han perdido la vida eran delincuentes. Han sido criminalizados porque así le conviene, espera que le creamos su versión gastada y dolosa de que solo estamos en medio de una guerra de bandas mafiosas.

Como botón de muestra, la nota roja de este fin de semana

No cesa la violencia en el estado, pese a las manifestaciones, amenazas y llamadas de atención que han hecho gremios como el de los taxistas, no los toma el gobierno en serio y siguen sin brindarles garantías para que puedan trabajar, otro taxista fue reportado como desparecido por su familia este sábado, este domingo fue encontrado asesinado con huellas de tortura y amarrado en Medellín de Bravo, en un camino vecinal, por otro rumbo dejaron su carro desvalijado, un Tiida de la Nissan de modelo reciente.

Pero asesinatos o levantones como estos se dan en la zona conurbada, en Boca del Río, de donde era habitante este taxista.

Balaceras en Acayucan y en Iztaczoquitlán reportan siete personas muertas y varias heridas.

También abundan los asaltos: otra vez en Los Farolitos, el restaurante de antojitos, de la avenida Colón en el Fraccionamiento Reforma de Veracruz, son ya clientes frecuentes del hampa, porque fue el cuarto asalto al hilo el que acaban de sufrir hace unos días, hasta los panuchos y las empanadas se les han de haber atragantado a los clientes que les tocaron estar ahí cuando llegaran a asaltarlos, porque se llevaron lo de la caja registradora y lo de los comensales que estaban en el lugar. Lo reiteramos, no parece haber algún plan de seguridad echado a andar para frenar a la delincuencia.

Yunes Linares ya no viaja en aviones de línea

Por lo visto, antes y durante los primeros meses de gobierno el gobernador Yunes se mostraba muy “ciudadano” viajando en avión de línea, como muy austero, pero tiene meses que ya nadie lo ve trasladarse en avión comercial cuando sale de la ciudad, así que no se resistió más y ya anda en las nubes en avión privado, ha de pensar que si el gobierno es corto hay que aprovechar los privilegios del poder y gozar de los lujos a cargo del erario.