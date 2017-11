Reprueban diputados gobierno de Yunes

REDACCI[ON AZ

En la tribuna del Recinto Oficial de Sesiones del Congreso del Estado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigió al gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares plasmar con hechos el discurso electoral con que “sedujo” a los veracruzanos.

Además, la bancada del tricolor le recriminó al PAN la construcción de “mayorías ficticias” mediante la vulneración de la pluralidad con la que cuenta la Legislatura.

Durante la ronda de posicionamientos respecto del inicio del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias y en nombre de su bancada, el diputado del tricolor, Emiliano López Cruz, también recriminó que Veracruz se encuentre inmerso “en una profunda crisis de inseguridad”.

Así, criticó que la bancada panista busque mantener el poder a toda costa, lo que resulta en un agravio a la democracia.

Esto aludiendo al hecho de que al sumar diputados de otras fracciones, el partido blanquiazul pudo mantener la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva.

Asimismo, indicó que el PRI continuará sosteniendo “con hechos” sus dichos de trabajar en la construcción de un Veracruz más democrático y sobre todo, socialmente más justo.

Sobre la inseguridad aseveró que no hay región ajena a actos delictivos, puesto que los secuestros, extorsiones, homicidios y robos, entre otros delitos, lastiman a los veracruzanos todos los días.

“Lastiman a una sociedad harta de la incapacidad de los responsables de procurar la convivencia ordenada, la que se requiere para lograr el desarrollo social y económico de la entidad”.

Subrayó que el discurso electoral de Yunes Linares ya se agotó y ahora más que nunca los veracruzanos exigen resultados.

Gobierno represor

En su primera intervención en tribuna como integrante del grupo mixto Juntos por Veracruz, el legislador José Roberto Arenas Martínez afirmó que Veracruz tiene un Gobierno de “fantasía” que anunció el programa “Big Brother” para vigilar a los ciudadanos.

El legislador, quien renunció a la bancada del PRI este domingo, aseveró que la administración de Miguel Ángel Yunes Linares es de “fantasía” en casos como el de los docentes de Zongolica, quienes pidieron apoyo al Gobierno para mejorar sus escuelas y en respuesta recibieron a cientos de policías para apaciguarlos.

Criticó que para el combate a la inseguridad se haya anunciado al que calificó como el programa “Big Brother” de cámaras de vigilancia, que lejos de mejorar la seguridad servirá para mantener bajo control a los ciudadanos.

“Como si éstas fueran a detener la ola de crímenes que nos aqueja, pero no se dice nada de la capacitación policial bajo el nuevo sistema de justicia penal, en el cual estamos sumamente atrasados”, declaró.Durante la ronda de posicionamientos con motivo del inicio del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, subrayó que la entidad tiene una administración pública llena de servidores públicos improvisados que no saben gobernar.

“El sueño de la alternancia ya se acabó. No hay justificación alguna para la incompetencia y falta de resultados”, dijo.

Está pasmado e impotente: Morena

A 10 días del primer informe de gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, la diputada de MORENA, Daniela Guadalupe Griego Ceballos, afirmó que no hay cambios sustanciales que se puedan presumir en esta nueva administración.

No se han cumplido las expectativas de lo que Yunes Linares comprometió en campaña, entre ellas que iba a hacer justicia, que acabaría con la inseguridad y metería a la cárcel a todos los funcionarios corruptos del gobierno de Javier Duarte.

“Todavía nos vemos resultados en ese sentido.”, subrayó la legisladora local por Movimiento Regeneración Nacional.

En entrevista poco antes de iniciar la primera Sesión Ordinaria del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, la legisladora mencionó que la glosa del Informe es un ejercicio interesante pero en sí también lo son las comparecencias porque es propiamente la discusión del contenido de lo que está informando el Gobernador.

El coordinador del grupo legislativo de Morena, Amado Cruz Malpica, señaló que el primer informe de gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares tiene que ser realista y no triunfalista, pues la situación del estado es evidente.

En entrevista, el legislador local comentó que como grupo legislativo leerán el contenido del informe y lo discutirán, con la intención de participar en las comparecencias de los encargados de despacho.

Si es realista, tendríamos necesidad de que reconozca que los rezagos permanencia, que la inseguridad ha ganado terreno, que la pobreza y desempleo han estado presentes en este año de manera importante, de tal manera que vamos a ver qué no se trate de un asunto triunfalista porque las condiciones del estado a juicio nuestro no están en ese tenor”.