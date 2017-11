Asuntos Públicos – Por las comisiones de la reestructura de la deuda pública

Eduardo Coronel Chiu

Por las comisiones de la reestructura de la deuda pública

El nombre de Jesús Villalobos López, un turbio personaje vinculado al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares en dependencias federales durante los gobiernos del PAN, ha salido de nuevo a relucir en el asunto de la reestructura de la deuda pública del estado, de la que hoy se conocerá el fallo que adjudica los nuevos créditos hasta por 38 mil millones de pesos.

Ayer, los diputados de Morena, Cuitláhuac García y Daniela Griego, el primero federal y la segunda del Congreso del Estado, señalaron la indebida participación de Villalobos –quien no ocupa ningún cargo formal en la estructura del estado– como contratante de despachos consultores para la reestructuración, retomando una información divulgada hace unos días en el diario El Universal por el periodista Raúl Rodríguez Cortés.

El citado reportero en su comentario “Instantánea. Reestructura” publicado el pasado 1 de noviembre, refiere que Villalobos se encargó de contratar como “reestructuradores a la Consultoría Rico, Robles, Libenson y Bernal, que dirige Juan Pablo Rico Caso, un primo hermano del actual secretario de Relaciones Exteriores y ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso –sus madres serían hermanas–, mencionando que se pagarían por el trabajo cerca de mil millones de pesos, no 120 millones de pesos como se le atribuye haber declarado al gobernador Yunes.

No se ha transparentado el monto de las comisiones, gastos adicionales o contingentes, tampoco si el Gobierno del Estado contrató algún despacho para organizarle la subasta de créditos, menos si Villalobos, que como es sabido está inhabilitado para ocupar un cargo en el servicio público, funge como enlace o contratista de despachos.

Ministro sin cartera

Lo que sí está por demás acreditado es la presencia de Jesús Villalobos en la Secretaría de Finanzas y Planeación. Aparte de la visita abierta al gobernador Yunes en el mes de diciembre, unos días después se le detectó como el propietario del vehículo de lujo, un Audi modelo A5 que transportó al Congreso del Estado a la entonces titular de la Sefiplan, Clementina Guerrero. Aunque en el contexto de la solicitud de autorización de la reestructura de la deuda, Yunes negó que Villalobos se encargaría del proceso, a lo largo del año en curso, los empleados de la Tesorería y de la oficina del secretario de Finanzas lo han ubicado cuando menos dos o tres veces por semana. Inhabilitado en 2012 por la Secretaría de la Función Pública por un caso de fraude y quebranto patrimonial al ISSSTE (donde cubrió las espaldas a Yunes) como director general por 300 millones de pesos, no lo tienen aquí vedado para hacer negocios paralelos.

¿De dónde saldrán los pagos a los despachos y por cuánto?

Contrario a lo que se conjetura, en la contratación de los nuevos créditos, reestructura o refinanciamiento de la deuda no hay partida autorizada para pagar a los despachos que asesoren al Gobierno del Estado (la tajada de Villalobos y sus reestructuradores y la cuota del jefe saldrán de otro lado, o la deslizaran “discretamente” las instituciones a las que se adjudiquen los créditos). Pero no hay comisiones previstas para los servicios de asesoría en la reestructuración.

El decreto del Congreso que autorizó al gobierno de Yunes reestructurar la deuda (14 de marzo de 2017), dispone expresamente que “el destino de los recursos obtenidos por medio de las operaciones autorizadas será únicamente la reestructuración o refinanciamiento…”

Y si bien hay explícitas menciones de importes máximos para cubrir por gastos y costos asociados a la contratación de créditos (2.5% y 1.5% del monto contratado), según incluyan o no coberturas y garantías, estos conceptos corresponden a las instituciones financieras licitantes; por lo tanto forman parte de las ofertas y ahí deben indicarse expresamente; son, entre otras, comisiones de apertura, de estructuración, comisiones por retiro y anualidades. Así se establece en la metodología emitida por la Secretaría de Hacienda para regular las operaciones de financiamiento, conforme a la Ley de Disciplina Financiera para Entidades y Municipios (Lineamientos para el cálculo del menor costo financiero y de los procesos competitivos…), se detallan en los rubros de gastos adicionales y gastos adicionales contingentes.

No hay previsiones en la reestructura para las otras comisiones, las de la tajada y el salpicón. Obviamente que de algún lugar deberán salir. Habrá que requerir los contratos de servicios celebrados por el Gobierno del Estado y la Sefiplan con los despachos que les allegó Villalobos y poner atención en los posibles intercambios con los ganadores de la subasta de créditos.

Hoy se debe publicar el fallo

Hoy tendrán que emitir el fallo, transparentar la evaluación de ofertas, hacer público cómo repartieron el pastel, cómo quedaría la nueva carga del adeudo, las tasas de interés, los pagos crecientes, mensuales y consecutivos, las amortizaciones y el largo, largo, largo plazo para pagar… para los veracruzanos de los siguientes 30 años.

Lo más difícil para el gobierno de Yunes –además de justificar la injerencia del socio Villalobos– será convencer que obtuvo una mejoría en las condiciones para el pago de la deuda; si en algún campo no hay hermanas de la caridad es en el sistema financiero y por supuesto tampoco en la política.

Por las comisiones de la reestructura de la deuda pública