Billy Elliot emociona con sus 250 representaciones

CIUDAD DE MÉXICO

Un par de guantes de box, unas zapatillas de ballet ansiosas por danzar hacia el éxito y un importante mensaje de unión familiar se conjugan para dar paso a la obra “Billy Elliot”, obra que la noche de ayer doningo vio la llegada de su representación número 250 en el Centro Cultural II Telmex, teniendo como madrina de lujo a Elisa Carrillo, mexicana consagrada como Primera Bailarina de la Ópera de Berlín.

“De alguna manera, todos tenemos un Billy Elliot dentro, todos queremos volar, sin importar la profesión. El mensaje más bello esta noche es el de no olvidar lo importante que son nuestros familiares apoyarlos y sentir su apoyo. Todos queremos alcanzar nuestros sueños y podemos lograr las cosas a pesar de las piedras que encontremos en el camino”, fue parte del discurso que emitió Carrillo al develar la placa alusiva.

Manifestó que su pasión y amor en la vida es la danza y que gracias al impacto que ha tenido la cultura en ella, considera que “es muy importante que el público mexicano se acerque a las artes, creo que eso se está logrando con este espectáculo”.

Elisa, es conocida por su compromiso en identificar y brindar apoyo a la niñez que resalta con talento para la danza en México, por lo cual subrayó la importancia de reconocer el trabajo de los pequeños que se dedican a dicho arte e hizo lo propio con el elenco de niños que forman parte del conjunto actoral de la puesta en escena, “Los niños son nuestro futuro. Le deseo lo mejor a estos a niños tan valiosos que no saben todo lo que nos están proyectando a los que los miramos. Yo lloré, me emocioné y me reí; me conmovieron muchísimo. Felicidades por la maravillosa representación de hoy, los respeto por todo ese trabajo, esa dedicación, las horas de sudor… fue un gran gusto para mí estar aquí”.

La artista oriunda de Texcoco, es embajadora de la Cultura en México, y alzó la voz para reafirmar el amor por sus raíces. “Ver ‘Billy Elliot’ en vivo, en mi país y con mi gente significa muchísimo. Recordé muchos momentos personales”, confesó con una sonrisa.

El productor del proyecto, Alejandro Gou Boy, fue calificado por el mismo elenco como “el productor de los sueños”’; por otro lado, las ovaciones de la audiencia llegaron al momento en que tomó el micrófono y agradeció al staff que colabora día a día para que el musical producido originalmente en Londres vea su realización en tierras mexicanas con gran éxito, razón que permitirá que a partir del 30 de diciembre comience su gira al interior de la República.

“Me siento muy orgulloso de presentar este tipo de teatro aquí en nuestra nación. Esta noche es muy especial. Nos encontramos de manteles largos. Soy un productor muy feliz. Habrá ‘Billy Elliot’ para rato”, dijo.

Para Aarón de Jesús Márquez, de 12 años de edad, la velada se tornó relevante, ya que el honor de encarnar a “Billy” en la gala, fue suyo y ante un auditorio al máximo de su capacidad, conquistó a los espectadores que acto con acto aplaudían de pie, gritaban y hasta lloraban, impresionados con su interpretación.

Entre los asistentes se encontraban miembros de la comunidad artística y luminarias, los cuales arribaron horas antes al complejo teatral en un desfile por la alfombra roja. Mariana Garza, Carmen Campuzano, Gustavo Munguía y Maribel Robles son algunas de la personalidades que instaron a impulsar el teatro y apoyar el talento nacional