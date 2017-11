Gobierno yunista vende concesiones para taxis colectivos: transportistas

XALAPA

La administración estatal del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares comenzó a “vender” concesiones para taxis colectivos en todo el estado de Veracruz en el mes de octubre, en cantidades que van de 65 mil a 100 mil pesos, acusó el coordinador regional del Movimiento Nacional de Transporte Multimodal, Gerónimo Zárate Rodríguez.

Al mostrar una lona con la impresión del supuesto pago a la Oficina Virtual de Hacienda para la obtención de una concesión de taxi colectivo, el líder de los taxistas refirió que Yunes Linares había prometido no otorgar más concesiones y con esto incumple su ofrecimiento.

“En el sur de Veracruz no vamos a permitir ningún taxi colectivo, si apuradamente tenemos pasaje y no hay dinero. Ya mero nos va a dar para tener taxis colectivos. El gobernador dijo que no iba a vender más taxis y no se vale y muchos no levantan la voz por temor a que los maten. Si me llega a pasar algo a mí y mi familia fue el gobierno” acusó.

En otro tema, dijo que los concesionarios que no pagaron los trámites del programa de Reordenamiento del Transporte Público sufren el acoso de los agentes del Transporte Público “como si fueran delincuentes”.

Además, agregó que los taxis detenidos por los agentes del Transporte Público, los mandan al corralón y para que sean liberados tienen que dar de baja sus placas de la circulación.

“Y ese carro sale del corralón como particular, eso es un atropello a los derechos del concesionario, es un abuso, nos obligan a entregar placas y tarjeta de circulación, abusan del concesionario que ya compró su concesión”, aseguró.

Zarate Rodríguez indicó que los concesionarios no pudieron pagar el Reordenamiento del Transporte Público porque están “lastimados” económicamente ante los hechos de inseguridad en la zona de Los Tuxtlas y Coatzacoalcos en donde la “gente no quiere gastar, no tiene dinero”.