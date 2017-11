Reestructura de deuda, negocio de comisión

Connect on Linked in

Al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares le ofrecieron llevar a cabo la renegociación de la deuda pública de Veracruz con familiares del ex secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y actual secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y a cambio le darán un porcentaje que alcanza los 900 millones de pesos, informó el diputado federal de Morena, Cuitláhuac García Jiménez.

Refirió que esta información apareció en una columna del periódico El Universal, en el que se habla de la propuesta recibida por el gobernador de Veracruz para la reestructuración de la deuda por el monto de más de 35 mil millones de pesos y con el cual recibiría 900 millones de pesos.

“Es decir, nos está endeudando más a los veracruzanos con tal de cobrar 900 millones de pesos, el encargado de esa transacción es alguien que está acusado de desfalco en el ISSSTE, y fue su sucesor de Yunes Linares, un personaje de apellido Villalobos, y la empresa a la que le están encargando la reestructuración son familiares de Videgaray, esa es la conexión”.

Refirió que Yunes Linares actúa de la misma manera que el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, ocupa las deudas, las logra renegociar y obtiene una ganancia para él.

“Volvemos a lo mismo, Miguel Ángel hace lo mismo que Duarte, nos endeuda y sigue cobrando a costa de los veracruzanos, esos montos que se llevan por transacciones. Cómo es posible que hagan eso a costa de la pobreza de Veracruz”, indicó.

Mencionó que el gobierno de Yunes Linares sigue la misma línea que las administraciones estatales priistas, en el sentido de que no resuelven la inseguridad, hay impunidad, represión a los opositores políticos y “estos negocios” de la reestructuración de la deuda pública.

“Los 900 millones de pesos son una ganancia que se llevan por la reestructuración. No tengo el nombre exacto de la empresa, pero es de la familia de Videgaray, y está publicada en una columna del 1 de noviembre” dijo.

El diputado federal anunció que el partido Morena interpondrá una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) porque la reestructuración de la deuda y solicitud de nuevos créditos para Veracruz, fue una retribución que le dio el Congreso local con los votos de diputados del PRI y PAN.

“Lamentablemente es algo que ya fue autorizado, cuando se votó, cuando el gobernador anunció la reestructuración y el Congreso le dio un cheque en blanco porque le dijo que podía hacer la reestructuración de la deuda hasta en 37 mil millones de pesos como monto tope, está aprobado” indicó.

Refirió que el encargado de negociar la deuda del gobierno de Veracruz con la familia de Videgaray Caso es Jesús Villalobos López, nombrado director general del ISSSTE, el 23 de febrero del año 2010, cuando Yunes Linares dejo este cargo federal.

“El gobernador no tiene vergüenza, está viendo el sufrimiento del pueblo de Veracruz y encima de eso hace negocio privado, la licitación se la gana una empresa de Videgaray y el encargado de hacer las negociaciones es alguien que está acusado de desfalco de 300 millones en el ISSSTE, así de sucio está el negocio” indicó.

Advirtió que en los siguientes días, Yunes Linares pretende firmar la renegociación de la deuda de Veracruz con la familia de Videgaray Caso.

Finalmente recordó que diputados locales de Morena propusieron una ley de austeridad en el Congreso local que implicaba un ahorro para el gobierno del estado de 16 mil millones de pesos, y así poder pagar una parte de la deuda pública.