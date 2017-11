Asuntos Públicos – El videojuego de Yunes: vigilar a los negocios

Eduardo Coronel Chiu

El videojuego de Yunes: vigilar a los negocios

La incapacidad del gobierno de Miguel Yunes Linares para contener la violencia delictiva desatada, pero sobre todo su obsesión por la vigilancia y el espionaje se refleja en el contenido de su iniciativa de ley para regular los establecimientos mercantiles en materia de seguridad.

El documento enviado al Congreso del Estado, el cual se turnó ayer a comisiones para dictamen y próxima aprobación –dado su control de la legislatura– contiene una serie de obligaciones a los particulares, “agentes económicos”, que no solo representan un costo económico adicional, cuando la economía del estado está estancada; sino además la sobre exposición a los mecanismos de vigilancia y posible espionaje por parte del Estado.

Bajo la retórica de una coordinación “estrecha” del estado para la seguridad, el gobierno de Yunes pretende trasladar a los negocios establecidos con giros en el comercio, la industria y los servicios profesionales los costos de adquirir equipo tecnológico –cámaras de videovigilancia y botones de pánico– con especificaciones oficiales, también la obligación de contratar servicios “avalados” de seguridad privada, junto con la intromisión gubernamental a los datos personales de las plantillas directivas y laborales.

Todos los negocios de Veracruz con sus cámaras de video vigilancia estarían enlazados en una gran red, Big Yunes is Watching You, a su C-4, al Panóptico sistema de control, Comando Comunicaciones y Cómputo. El videojuego de Yunes.

No inspira confianza que se establezca que la autoridad no hará un uso indebido de la información personal del ámbito privado de las plantillas laborales, y que se mantendrá con carácter de reservada.

Incertidumbre de los catalogados

Genera incertidumbre también la indefinición de cuáles tipos de negocios establecidos podría quedar exentos de las obligaciones, que se impondrán a los giros clasificados como de “mediano y alto impacto”, situación que precisarán –eso dicen– en el reglamento.

A ver cómo reaccionan las cámaras empresariales y las organizaciones de profesionistas ante la pretensión del gobierno de Yunes de cargarles los costos del equipamiento y la conexión a su sistema de vigilancia y a que los ojos de Big Brother y su videojuego se metan a los archivos de personal y a las oficinas privadas. De los diputados no se espera resistencia, salvo Morena, los demás están entregados. ¿También se la tragará el PRI?

Refrito sin caballitos

La reaparición en los medios de los presuntos vínculos del ex gobernador Fidel Herrera con los Zetas no contiene ninguna información que no fuera conocida desde hace varios años, al menos desde 2012, fecha en que se difundió.

Es la historia trillada del financiamiento ilegal de 12 millones de dólares a la campaña electoral de Fidel en 2004 a través de Pancho Colorado, quien fue imputado por el FBI en una corte de Texas de lavado de dinero para Miguel Treviño, “el Z-40”, entonces líder del cartel de droga, mediante operaciones de compras de caballos pura sangre en los Estados Unidos, cargos por lo que cumple pena de prisión.

Lo único nuevo fue el envoltorio. Esta vez una investigación de una facultad de leyes de la Universidad de Texas, “La clínica de derechos humanos”, trabajo que dice basarse en el análisis de las declaraciones de testigos en juicio –las mismas que se han difundido en otras ocasiones, sin mayor trascendencia legal en los Estados Unidos y en México.

Aunque Fidel venía de postre, el platillo central es la vinculación también con los Zetas del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira. El documento de la clínica “Control… sobre todo el estado de Coahuila” se presentó en el Senado de la República este lunes en un foro sobre los desaparecidos en ese estado –no por casualidad en el marco de una disputa post electoral.

Otra vez el Memo Ríos de aquí pide aplausos

Pero como Fidel y la secuela de corrupción y desastre que dejó junto con su pupilo Javier Duarte permanecen en el morbo de la opinión pública y le sirve de tema distractor a modo al gobierno fallido de Miguel Ángel Yunes, aquí lo replicaron de bote pronto. Ayer Yunes hasta pidió que le aplaudiera la prensa porque ¡él lo dijo primero! ¡Como si hubiera algún cargo o Fidel hubiera sido aprehendido por el FBI!

No sorprendería que se pudieran demostrar en algún juicio esos vínculos, pero lo cierto es que hasta el momento no se han probado ni hay alguna investigación en curso que se sepa. Y ya son casi seis años del juicio a Pancho Colorado.

No deja de ser un ejemplo de la banalidad con que se establece con frecuencia la agenda de noticias, sin noticias; una construcción ideológica que responde no al interés de las audiencias, sino al combate entre actores políticos que pasa por la manipulación de la opinión pública.