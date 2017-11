Legisladores que busquen reelección deben pedir licencia: OPLE

XALAPA

La consejera electoral Julia Hernández García aseguró que los diputados locales que quieran reelegirse en el cargo sí están obligados por ley a separarse del cargo cinco días antes de que inicien los procesos internos en sus partidos (en los primeros días de diciembre) para competir.

Entrevistada tras la presentación del Congreso Internacional de Estudios Sobre Género en las instalaciones del Organismo Público Local Electoral (OPLE), señaló que una vez que sean nuevamente nombrados como candidatos pueden seguir en el encargo, pero deberán separarse un día antes del inicio de las campañas electorales para competir en igualdad de circunstancias.

“Tienen que separarse cinco días antes previo al inicio de registro interno; en el caso de los diputados deberán separarse del cargo cinco días antes y sin goce de sueldo para poder participar al interior de su partido”.

Esto luego de que el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local, Sergio Hernández Hernández, aseguró que no era necesario la separación del cargo por una sentencia de la Corte en la que se establece que en Yucatán los legisladores que busquen reelegirse no están obligados a pedir licencia.

No obstante, la consejera aseguró que esta sentencia se refiere únicamente al caso de Yucatán y que en el caso de Veracruz debe analizarse caso por caso, ya que no puede aplicarse de manera general.

“Si algún diputados obtiene la candidatura de su partido y reelegirse tendría que pedir esa inaplicación que sí está en nuestra legislación y tendremos que analizar el caso concreto porque no quiere decir que se pueda aplicar de manera general esa sentencia que se señala”.

Sobre la convocatoria para candidatos independientes, la consejera señaló que hasta ahora no hay modificaciones en los requisitos para acceder a la recién creada figura, como en el caso de la recolección de apoyo ciudadano mediante la aplicación del Instituto Nacional Electoral (INE).

Lo anterior a pesar de que la aplicación ha presentado diversas fallas, pero aseguró que valoran la posibilidad de que se recaben las firmas sin la aplicación dado que hay zonas en el estado en las que no hay señal de telefonía o servicio de internet.

“La Comisión tendrá que pronunciarse sobre si es factible que se exceptúen alguna municipios para que los aspirantes puedan utilizar la modalidad de cédulas impresas”.