A Paty le gusta lo urbano

CIUDAD DE MÉXICO

Paty Cantú se dejó seducir por lo que ella llama pop latino y lo que a la vez traduce como música urbana. Sin embargo, su incursión a este género no sería tan fácil, cuando menos no para unos expertos en reggaetón.

La tapatía colaboró con Juhn, el puertorriqueño responsable de algunos temas populares de Maluma o Tito “El Bambino” y Andrés Saavedra, productor colombiano ganador de un Latin Grammy.

Durante la composición de su tema “#Natural”, junto a los dos artistas tuvo una “peleita sana” sobre cómo quería hacer esta primera incursión en la música urbana, que incluyó la forma en la que el género funciona, los ritmos y la sensualidad latina.

“Yo quise probar con algunos fraseos diciendo cosas como se dicen en México, entonces ellos querían su revancha y querían decir cosas muy de hombres, pero yo no estaba de acuerdo y proponía algo más.

“Me decían ‘a los hombres no nos gusta decir eso’, y yo decía, ‘bueno a las mujeres sí nos gusta escuchar eso, también se vale que en el género se diga lo que las mujeres queremos escuchar, no nada más queremos que nos hablen y nos digan esas cosas’; está canción tiene empoderamiento a las dos partes”, describe Cantú.

Sin prejuicios al género ni a sí misma, Cantú decidió que era un momento ideal entrarle al género que, hasta ahora, es predominantemente masculino.

“Yo creo que un verdadero músico es un amante de la buena música, de la música bien hecha, que está hecha del corazón. Uno no tiene que demostrar nada quedándose en lo mismo. El uso del urbano, del pop latino, del reggaetón, de como lo quieran llamar, realmente está como muy tipificado a los hombres, a que es interpretado por los hombres, y también hay ciertos prejuicios que tampoco son justos, porque ningún prejuicio es justo, porque eso implica generalizar, y eso no está bien”, expresó.

Es así que con la más pura intención de abrazar el género, que ha hecho al mundo mirar y escuchar los ritmos latinos, la cantante está dispuesta a imprimir su feminismo y empoderamiento a la música reggaetonera.

“Me encanta que esta canción tiene esta sensibilidad de respetar que cada uno tiene control de su propio cuerpo, de su sexualidad, de su coqueteo, de su forma de actuar… ese momento en que empieza la atracción con alguien más, una persecución muy sexy. Hoy en día la mujer está muy segura de sí misma, de nuestro poder, de nuestra sexualidad y de que nadie nos tiene que venir a decir qué hacer cómo hacer y qué queremos”.

Después de más de una década en el mundo de la música, en donde además de convertirse en su propia intérprete ha logrado el respeto de sus colegas, de su equipo de trabajo, para así arriesgarse sin miramientos a hacer lo que mejor le parece.

“Como artista la música trasciende, dura más tiempo que uno caminando por la tierra, entonces yo pienso que este es el legado, el de la música. Yo no quiero abanderar a la mujer perfecta, porque no lo soy, porque no soy capaz de abanderar a la mujer que todo lo puede, porque yo no lo puedo todo, pero sí me dan ganas de pensar que cualquier mujer que se sienta bellamente imperfecta encuentre en mí a alguien que se parece a ella”.