IP desconoce destino de los recursos del Impuesto a la Nómina

XALAPA

Empresarios de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río exigieron a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) que se les informe acerca del destino de los recursos que se captan por el pago del Impuesto del 3 por ciento a a Nómina.

Los empresarios aseguraron que pagan el impuesto correspondiente al gobierno estatal después de que se restituyó su cobro; sin embargo, reconocieron que desconocen cuánto se captan y si los recursos se destinan a los fines que se establecieron en la ley.

Sin embargo, los empresarios presumieron que los recursos que la Sefiplan capta por el pago del Impuesto a la Nómina se depositan en “una licuadora”, ya que el gobierno estatal actual extinguió el fideicomiso en el cual se concentraban en administraciones anteriores.

Al respecto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Veracruz, José Manuel Urreta Ortega, refirió que el Gobierno del Estado tiene estimado captar 3 mil millones de pesos por el pago del gravamen en el año 2017.

No obstante, el empresario aseguró que se solicitó un informe a la Sefiplan sobre la aplicación de los recursos que se captan por el pago del Impuesto a la Nómina.

El entrevistado recordó que el sector empresarial se opuso en la administración de Javier Duarte de Ochoa que los recursos del gravamen se utilizaran para pagar deuda pública, motivo por el cual levantaron la voz.

“Nunca estuvimos de acuerdo que se utilizaran los recursos para pagar deuda, eso no debe de ser, lo seguimos sosteniendo, hay mucho trabajo de infraestructura que hay que hacer y eso tiene que salir en parte del 3 por ciento (…), nosotros ya solicitamos a la Secretaría de Finanzas que nos diga qué se está haciendo con el dinero que está entrando vulgarmente ‘una licuadora’ y esperamos la respuesta”, subrayó.

En el mismo sentido, el delegado de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), Luis Exsome Zapata, dijo que se ignora para qué se ocuparon los recursos que la Sefiplan captó este año por el pago del gravamen.

El empresario transportista consideró que no existen informes sobre el destino de los recursos del Impuesto a la Nómina.

“No tenemos un reporte hacia donde sea destinado el recurso que se ha recaudado por el Impuesto a la Nómina, la respuesta es que no se tiene un informe claro; creo que, por ejemplo, no fue ocupado para lo que se había pensado ese impuesto que eran para obras de infraestructura, que tanto nos está haciendo falta; creo que habría que preguntarle al secretario de Finanzas cuál ha sido el destino de ese impuesto”, finalizó.