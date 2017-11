Las preguntas incómodas que hicieron “explotar” a los famosos

Connect on Linked in

CIUDAD DE MÉXICO

Los artistas no siempre disfrutan del acoso de la prensa y muchos son los que han perdido los estribos al ser increpados por los periodistas, hechos que por supuesto, han quedado grabados ante la lente de las cámaras.

Uno de los casos más populares fue el de la cantante Björk, quien en 1996 al llegar al aeropuerto de Bangkok en compañía de su hijo, fue recibida por algunos medios, sin embargo, una periodista corrió con la mala suerte de despertar la furia de la cantante islandesa. Al no contener los estribos, la intérprete literalmente se le fue encima a la reportera e incluso, una vez que estaba en el suelo, siguió golpeándola hasta que fueron separadas.

Otra artista que no pudo contener las ganas de golpear a un periodista fue Paulina Rubio. En el 2013 cuando “La Chica Dorada” llegaba al aeropuerto de Miami y al ser interceptada por una periodista, no dudó en golpearla con su cartera. Pese a que la periodista demandó, trascendió después que se había llegado a un acuerdo para que el problema no llegara a la corte.

Niurka Marcos también ha sido presa de la presión por parte de las preguntas de los medios. En el año 2009, la vedette le dio una cachetada a Juan Manuel Cortés, cuando era director de la revista TVyNovelas y el siguiente año, durante su paso por la alfombra roja de Los Premios Juventud, la cubana escupió a la cara de la reportera Carolina Sandoval, quien le preguntaba sobre sus amores del pasado.

Esta mañana, Mon Laferte se molestó ante la pregunta de un reportero sobre por qué más mujeres la siguen en su carrera.

Hace unas semanas, Eduardo Yáñez enfrentó un gran escándalo al golpear a un reportero por una pregunta que no le gustó.