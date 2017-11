Sólo 11 jugadores sub 17 han llegado a un Mundial mayor con el Tri

Connect on Linked in

México, DF

La Selección mexicana sub 17 tiene más de 30 años asistiendo a la Copa del Mundo de la categoría. En ese tiempo hay 232 jugadores que se han vestido de verde; sin embargo, sólo 11 de ellos han logrado llegar a disputar un Mundial mayor.

China organizó su campeonato para menores de edad en 1985. En aquella ocasión estuvieron Juan de Dios Ramírez Perales y Luis García, quienes jugaban para los Pumas de la UNAM y ellos tuvieron la oportunidad de ir a una Copa de la FIFA. Ambos estuvieron en Estados Unidos 94 y Luis también lo hizo en Francia 98, bajo las órdenes de Manuel Lapuente .

Seis años más tarde, Rafael García (Pumas), Joel Sánchez (Chivas) y Johan Rodríguez (Cruz Azul) disputaron el mundial juvenil en Italia 1991. “El Tiburón” se coló en la lista de Manuel Lapuente para la justa francesa.

“El Chiquis” García y Johan fueron escogidos por Javier Aguirre para su aventura por Corea Japón en el 2002; cuatro años después García también fue a Alemania con su suegro Ricardo La Volpe.

Luis Ernesto Pérez disputó el Mundial Sub-17 en Egipto 1997. Este jugador fue de los elegidos por La Volpe, quien lo llevó a Alemania 2006.

GENERACIÓN DORADA

La generación de juveniles que fue campeona en Perú 2005 es la que más jugadores ha dado para la Selección mayor, pues Giovanni dos Santos, Carlos Vela, Héctor Moreno y Efraín Juárez fueron los que han hecho la hazaña.

Los cuatro se fueron con Aguirre al Mundial de Sudáfrica en el 2010. Giovani y Moreno también se fueron con Miguel Herrera a la aventura en Brasil, en el 2014.

LOS MÁS RECIENTES

Diego Reyes estuvo en el equipo Sub 17 de Nigeria en el 2009. Cinco años más tarde, convenció a Miguel Herrera para que lo llevara a Brasil en el ciclo anterior.

El último es el de José de Jesús Corona, quien estuvo en el sub 17 de Egipto 1997, en donde fue un baluarte, pero ni en el Mundial de Alemania 2006 y Brasil 2014 no estuvo ningún minuto en el terreno de juego.

Ahora, Moreno, Gio, Vela Reyes y Chuy Corona están a punto de ir a la justa en Rusia, pues son del gusto del técnico colombiano Juan Carlos Osorio en el Tri mayor.

Van por otro

Héctor Moreno, Giovanni dos Santos, Carlos Vela, Diego Reyes y Jesús Corona es casi un hecho de que estarán en una Copa del Mundo en el 2018, si Osorio o el destino no cambian de parecer.