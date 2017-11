Canaco urge a concluir la rehabilitación del centro histórico

Connect on Linked in

Carlos Alvarado

Luego de reconocer una pérdida del 50 por ciento en las ventas, el presidente de la Canaco Servitur delegación Xalapa, Gerardo Libreros Cobos pidió que se agilicen las obras del centro histórico de Xalapa para que los empresarios no se vean afectados durante los días de “El Buen Fin”.

Añadió que “el gobierno municipal hizo la promesa de que solo iba a durar cuatro meses la obra y técnicamente debió haber terminado el 31 de octubre a más tardar, lo cual vemos que no es así, esperemos aceleren el paso porque viene el buen fin, que es una temporada bastante buena para los comerciantes y si no está habilitado el centro, habrá pérdidas para los comerciantes”.

Indicó que “nosotros desconocemos porque se ha quedado pendiente la obra de Xalapeños Ilustres, porque iban muy bien, porque hicieron rápido la calle de palacio municipal, de palacio de gobierno, pero abrieron la parte de Xalapeños, de Insurgentes a Carrillo Puerto y no sabemos porque van tan lento y eso estrangula la circulación de los vehículos”.

Libreros Cobos señaló que “ahora anuncian la Obra de Lucio y pues se estrangula la circulación, la gente no quiere venir al centro, los que pasan, pasan por necesidad, no porque quieran venir al Centro a comprar y por eso es que estamos preocupados por la tardanza en estas obras”.