Demi Lovato canta y se va

Connect on Linked in

CIUDAD DE MÉXICO

Botas plateadas, atuendo color negro, pelo suelto y sombras oscuras… Demi Lovato salió así, sombría, al escenario del Palacio de los Deportes.

El contraste lo dieron sus fans, ellos provocaron gritos e incluso hubo una joven que le lanzó un brasier.

La cantante se presentó la noche de este miércoles a los Premios Telehit, en donde interpretó algunos éxitos durante poco más de 20 minutos.

En la velada recibió el premio a Solista Femenina del Año, pero no lo recogió, utilizó un video para agradecer el reconocimiento. Además, no quiso hablar con la prensa.

“Muchas gracias amigos por este premio a Mejor Solista Femenina. Significa el mundo para mí, quiero darle las gracias específicamente a mis fans de México. Ustedes son absolutamente increíbles y no puedo esperar para estar de regreso. Gracias a Telehit, los amo mucho chicos”, dijo la intérprete a través de un video.

Al abandonar las instalaciones, fue escoltada por 11 personas hasta su camioneta y, pese a pasar al lado de la prensa mexicana, quienes gritaban su nombre, Lovato simplemente sonrió y se retiró.

Lovato inició con la canción “Confident” y siguió con el tema “Cool for the summer”.

Todos los celulares se alzaron para registrar su baile de la artista juvenil que minutos después ya coreaba “Sexy dirty love”, sonriente, tranquila y con paso firme sobre la tarima.

“Gracias México, son absolutamente maravillosos y los amo”, expresó en inglés y momentos más tarde, luego de cantar “Sorry not sorry”, gritó en español: “¡Gracias, te amo!”.

Algunos de los ganadores de los premios este 2017 fueron J Balvin, en la categoría de Artista Urbano del Año; CNCO, como ganadores de Video en Español más pedido del año, y Maluma como Artista Más Telehit. El Grupo Más Trending del año fue CD9.