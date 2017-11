Critican la campaña de informe de Yunes

VERACRUZ

El senador de la República del PRI, José Francisco Yunes Zorrilla, consideró que el Gobierno del Estado raya en el escarnio con la colocación de espectaculares con la imagen del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, al cual se le cubrieron los ojos con un antifaz de ladrón.

El legislador federal reconoció que los veracruzanos demandan sanción en contra de quien incurrió en los excesos pero precisó que ya nadie está contento con el escarnio.

“A mí me parece que es seguir manipulando un estado de ánimo donde ya raya en el escarnio. Todos los veracruzanos tenemos una posición muy clara en términos de justicia, todos los veracruzanos queremos que haya sanción en donde haya habido excesos pero yo creo que nadie está contento ya con el escarnio”, subrayó.

El priista recordó que el tema de los excesos en la administración estatal pasada contribuyó a los triunfos del PAN en los años 2016 y 2017, sin embargo, dudó de que le beneficie en los comicios que se celebrarán el año próximo.

José Francisco Yunes Zorrilla no descartó que las autoridades estatales intenten manipular el enojo de los veracruzanos que demandan justicia por el exceso en la administración duartista mediante los espectaculares que se colocaron con motivo del Primer Informe de Gobierno.

Por último, Yunes Zorrilla aseguró que los 7 mil 500 millones de pesos que el Gobierno del Estado recibirá de aumento en el ramo 028 del Presupuesto 2018 permitirá atender el desequilibrio de las finanzas estatales.

Detención de Duarte es logro de la PGR: Diputado

El vicecoordinador del PRI en el Congreso local, Carlos Morales Guevara, recordó que la detención de Javier Duarte de Ochoa, la realizó la Procuraduría General de la República (PGR), dependiente del gobierno federal, y no el local.

Consideró que serán los ciudadanos los que tendrá que calificar la campaña del gobierno del estado que busca exhibir al ex priista y evaluar su efectividad.

Campaña beneficiará a Duarte: Alba

La campaña de promoción del Primer Informe de Labores de Miguel Ángel Yunes Linares se asemeja a una maniobra electoral, sólo promueve el odio y podría dar elementos legales a favor de Javier Duarte de Ochoa, al exhibir su imagen en pleno proceso legal.

Miguel Ángel Alba Cristales, Antropólogo Social, consideró que el área de Comunicación Social de Gobierno del Estado no tenía que permitir la promoción de espectaculares en donde se habla de los avances del cambio, exhibiendo al ex gobernador.

El experto aseguró que la presentación de Javier Duarte como un ladrón, podría tener una implicación legal, sobre todo cuando el ex mandatario permanece en la cárcel y se le sigue un proceso penal.

“Al final del día los espectaculares que está mostrando es como una campaña para las elecciones, porque no está mostrando resultados efectivos” dijo y ejemplifica que debería informar sobre la reducción de los índices delictivos, la generación de empleos o la mejora en la calidad de los servicios a los que tiene derecho la población.

Consideró que Yunes Linares está desviando la atención de los problemas reales del estado y retomó su campaña de odio hacia Duarte, “y no es que no se merezca, pero no hay información de lo que pasa en Veracruz”.

Por lo anterior, consideró, se negoció impunidad para unos cuantos “no está buscando la justicia”.

Ofensiva en “materia jurídica y moral”: Ordóñez

La publicidad en espectaculares colocada por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para dar a conocer las acciones de su primer año de gobierno y en el que exhibe al ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, le da la posibilidad de acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o ante la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) porque se viola de manera flagrante su imagen y se aprovecha para un fin indebido e ilegal, señaló el director del despacho jurídico, “Ordóñez Ordóñez y Téllez Asociados de CV”, Fidel Guillermo Ordóñez Solana.

Además, agregó el abogado esta publicidad se da “en un tono irreflexivo” en el hecho de gastar dinero del contribuyente veracruzano para poner unas imágenes en espectaculares.

Esta publicidad lo que hace es denostar al ex gobernador, porque aun cuando en la fotografía le pusieron un antifaz, “indudablemente sabemos que es Javier Duarte de Ochoa y eso es ofensivo en materia jurídica, y en materia moral”.

Dejo en claro que Yunes Linares no puede presumir que meter a la cárcel a Javier Duarte es una acción de gobierno, porque su aprehensión estuvo a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR).