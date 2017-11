La tía Adela conquista a los millennials

CIUDAD DE MÉXICO

Cuando se escucha el nombre de Adela Micha es inevitable no pensar en ella dentro de alguna de las facetas que más le han dado fama: desde desempeñar el periodismo en distintas ventanas como la televisión, la prensa escrita y la locución, hasta fungir como conductora durante la primera edición de “Big Brother” en México y que le valió ganarse el mote de “La Big Sister” hace más de 15 años.

Hoy, con 54 años de edad, busca ahora más por casualidad que por causalidad, llegar a un nuevo público conocido como los millennials, así como a las generaciones que les pisan los talones. Para ello, la comunicadora se ha valido de su programa “Saga”, que se transmite en Facebook y YouTube todos los días en punto de las 19:00 horas, con el cual en tan sólo seis meses le ha abierto una nueva oportunidad de llevar la información.

“Yo estoy tan agradecida con el público que me sigue y con gente que ha confiado en mi proyecto que no hemos recibido un solo no como respuesta a una invitación, estoy muy contenta por eso. A mí las circunstancias me obligaron a tener que reinventarme, a salir de mi zona de confort y lo que puedo decirte es que lo hice con mucha ilusión y con mucha pasión”, afirma desde el comienzo.

Hasta el día de hoy su página de Facebook tiene más de 760 mil seguidores, situación que la ha tomado por sorpresa al no haber crecido con ellos. “Me siento de verdad muy cómoda en este medio, no siento que estoy a la fuerza, a pesar de que no soy evidentemente millennial, soy la tía Adela, pero me siento muy cómoda y me siento muy bien recibida por los que usan las redes sociales como su principal fuente de información”.

“Di este brinco porque por un lado las circunstancias me obligaron, por otro lado, te confieso, con cierto miedo y temor a no ser aceptada por este otro mundo. Porque es un animal y monstruo completamente distinto, tiene sus características, sus propias exigencias y entonces yo estoy agradecida con las audiencias porque hay unos que me siguen, hay otros que me han descubierto y estoy muy contenta. Ha tenido un éxito que me ha sorprendido mucho. Esta es una empresa mía donde haces un poco tus planes y dices en determinado tiempo vamos a tener tantos usuarios, en fin. Y ha crecido muchísimo en muy poco tiempo”, explica.

La periodista expresa que, si bien la plataforma ya existía con anterioridad, no había podido desarrollarla como ella quería debido a todos los compromisos que tenía en otros medios, cosa que ha cambiado y que ahora le permite dedicarle “tres cuartas partes de su tiempo”. Por los sillones de “Saga Live” lo mismo se ha sentado Miguel Ángel Mancera y Omar Fayad, que a las JNS o los youtubers Luisito Rey y Mario Aguilar.

“Lo más interesante de este programa, cuando menos a mí lo que más me ha cautivado y me ha resultado tan fascinante, es que es muy sorpresivo. Juntamos a gente que no tiene nada que ver una con las otra pero que al final todos somos mexicanos, todos tenemos algo que compartir, que comentar en la vida”.

Al ser cuestionada sobre si ve pasar por “Saga” a alguien como al presidente Enrique Peña Nieto, la conductora no se cierra a la posibilidad.

“Por supuesto que está hecha la invitación, también a Emilio Azcárraga y ojalá que el Presidente se preste a una cosa de estas porque creo que esto te hace ser mucho más auténtico y mucho más orgánico. Como no tienes esta presión de ponme polvo, a ver la iluminación, a ver si me veo bien, pues esto te hace ser más natural”.

Micha reconoce que tanto su forma de ser como lenguaje no es el mismo con el que mucha gente la ha visto en otros formatos pero, subraya, es porque así se lo permite esta plataforma. Sobre el hecho de llevarlo, en caso de que se diera el ofrecimiento, a la televisión abierta ella tiene clara la respuesta.

“Televisa siempre ha sido mi casa, acabé en muy buenos términos, quiero mucho a todos los ejecutivos y con algunos tengo una relación entrañable, pero yo creo que en este caso, insisto, cada medio tiene necesidades y exigencias distintas. No me podría llevar el ‘Saga Live’ a la televisión, no te estoy diciendo que nunca regresaría a la televisión, pero no sería con este mismo producto. Tendría que ser otro con un lenguaje distinto”.

Políticos, intelectuales, artistas, cantantes, actores, standuperos, influencers, miembros de la comunidad LGTB y hasta porn stars fueron parte del primer Maratón “Saga Live”, el cual comenzó el día jueves 9 a las 19:00 horas y finalizó este viernes 10 de noviembre a las siete de la mañana.

La periodista espera que éste sea el primero de muchas ediciones y confía en que su equipo, esté ahí para apoyarla en este nuevo camino al igual que nuevas audiencias.

“La verdad es que somos un gran equipo de trabajo. Estamos acostumbrados al trabajo rudo y fuerte, durante muchos años editábamos en la madrugada, nos amanecía, en fin. Estamos muy entusiasmados, yo estoy muy contenta porque veo a todos con mucha ilusión y con mucho entusiasmo de esta ocurrencia mía con la que les llegué alguna tarde. ¿Por qué? Para divertirnos y entretener al auditorio porque mientras yo esté divertida me quedo despierta”.