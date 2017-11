Shannon niega ser cazafortunas

Connect on Linked in

Miami

Shannon de Lima ya se hizo fama de cazafortunas, algo que no le hace mucha gracia a la modelo venezolana, y por eso se sentó ante las cámaras de un programa de Univisión para aclarar varios puntos.

En primera, dijo que su ex, Marc Anthony, no le prohíbe hablar de él. Y es más, comentó que son súper buenos amigos, que hablan seguido y que se quieren mucho.

También negó que el beso que se dieron Marc y Jennifer Lopez durante una presentación en vivo haya sido la causa de su separación del salsero.

Luego, Shannon sostuvo que es mentira que Marc le pase una mensualidad de 10 mil dólares, según reportaron varios medios en febrero. Y también trascendió que el cantante le dio dos apartamentos en Miami.

“Por ahí escuché que él me daba una pensión”, comentó en Despierta América. “Eso es falso”.

Después llegó el tema escabroso: “Canelo” Álvarez, el boxeador multimillonario con el que llevaba un tórrido romance que terminó abruptamente.

De eso no quiso hablar la modelo, así como tampoco del arresto del padre de su hijo, el actor venezolano Manuel Sosa.