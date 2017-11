Tesa y Camila Unidas por Marte

Connect on Linked in

Ciudad de México

En la realidad Tesa Ía y Camila Sodi a lo largo de su vida han compartido muchas cosas.

Ambas son hijas del mismo padre pero también poseen el mismo nombre (ambas se llaman Ía).

Además de eso, las dos se han dedicado a la música y la actuación.

Es este último rubro el que ahora las une en un proyecto fílmico en el que dejarán de ser hermanas para convertirse en mejores amigas.

Aunque son hermanas, las jóvenes no vivieron juntas al ser hijas de distintas madres, por eso quizá para las dos filmar Camino a Marte fue un proyecto que las unió más, pues al ser una road movie tuvieron que pasar grandes lapsos de tiempo juntas y al igual que sus personajes convivir dentro de un auto durante muchos días.

“Al momento de estar en escena con ellos fue hermoso, la admiración que ya les tenía creció mucho más, las relaciones entre los personajes fueron bellísimas, porque se dieron desde antes del rodaje, las primeras semanas de filmación íbamos Camila y yo en el coche con el director, prendíamos la cámara sin tener una escena fija y fueron surgiendo de forma natural y real”, confesó Tesa en entrevista.

Quien logró que estas dos hermanas de alguna manera se unieran más fue Humberto Hinojosa, quien dirige este filme que es descrito por Luis Gerardo Méndez (uno de los protagonistas de la historia) como un trabajo que se aleja de eneros convencionales al mezclar el drama, con la comedia y tener destellos de humor negro.

“Esta película no tiene nada de comedia romántica, no sé si es una evolución, pero sí una propuesta refrescante, esta historia le exige mucho más al espectador, es una película que genera más preguntas que respuestas al final, que te permite tener la interpretación que tú quieras y que lanza preguntas interesantes”, detalló Méndez.

Esta idea también la sostiene Camila, quien en la ficción es Violeta, la mejor amiga del personaje de Emilia (Tesa), una chica enferma en estado terminal quien decide emprender un viaje por Baja California.

“No tiene un género específico, tiene destellos de comedia romántica, de drama y es refrescante, es algo nuevo en nuestro país, me parece que los personajes son muy humanos, tienen esa dimensión de emociones diversas y crecen en la historia”, añadió.

Los actores, quienes presentaron la cinta en el marco de las actividades del Festival Internacional de Cine de Los Cabos, reconocieron que a pesar de ser una historia profunda no pierde su toque comercial.