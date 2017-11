Continúa la quinta edición del Festival Nuntempa

Connect on Linked in

Redacción AZ / Xalapa

La quinta edición del Festival Nuntempa, música de los siglos XX y XXI, ofreció el domingo pasado en el auditorio del Museo de Antropología de Xalapa, el recital de música de cámara para voz y piano Si mis versos tuvieran alas, a cargo de la soprano Mariela Flores y el pianista Fabrizzio Vargas, en el marco del programa Domingos de Museo de la Dirección General de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana (UV).

«Una de las cosas de las que se precia Nuntempa es de apoyar a los jóvenes que tienen propuestas interesantes y que comienzan a consolidarse. Mariela Flores y Fabrizzio Vargas, recientemente graduados con honores de la Facultad de Música, son parte de esta nueva generación que ha comenzado con el festival y ha recibido las primeras oportunidades de compartir sus propuestas artísticas con el público», sostiene Leonardo del Castillo, director del festival.

El repertorio para esta audición es muy interesante, agrega Del Castillo, «porque reúne dos tendencias musicales: por un lado las piezas influenciadas por la canción francesa de arte, en la primera parte, como las obras del compositor venezolano Reynaldo Hahn, del español Federico Mompou y el ciclo Cinq mélodies populaires grecques, del francés Maurice Ravel».

A continuación hubo un espacio de interludio con el ciclo de canciones cómicas y sarcásticas I Hate Music: A cycle of Five Kids Songs for Soprano and Piano, del compositor estadounidense Leonard Bernstein.

La parte complementaria del programa estuvo integrada por obras en español de compositores hispanoamericanos, donde no podían faltar los veracruzanos Salvador Moreno y Mario Ruiz Armengol. Interpretaron además zarzuela de Pablo Sorozábal; canciones argentinas de Alberto Ginastera y Carlos Guastavino, para cerrar con tres piezas del ciclo Por siempre Sabines, de Julio César Oliva, basadas en textos del poeta chiapaneco.

Todas las actividades del Festival Nuntempa 2017 son gratuitas y la programación completa se puede consultar en www.uv.mx/difusioncultural/nuntempa.