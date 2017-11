INE discrimina la candidatura indígena de Marichuy: Villoro

Connect on Linked in

Carlos Alvarado

El escritor y periodista, Juan Villoro Ruiz, consideró que la candidatura independiente a la presidencia de la República por parte de María de Jesús Patricio Martínez, representaría una fuerza de transformación del país, pues la propuesta independiente es fundamental porque significa renovar la oferta democrática del país.

En entrevista, señaló que el objetivo de “Marichuy” por llegar a la Presidencia de la República representa una manera de luchar totalmente diferente, sin partidos políticos, tratando de abrir espacios ciudadanos contra la discriminación y que puede no solo articular a los pueblos indígenas de este país, sino a todos los mexicanos.

“Me parece extraordinario que las energías de cambio vengan de los que menos tienen, sin embargo aunque la lucha de Marichuy es contra la discriminación, lo primero con lo que se ha enfrentado es precisamente ese fenómeno, común entre la sociedad mexicana”.

El escritor apuntó que el actuar del Instituto Nacional Electoral (INE), que ha solicitado que las firmas se recaben de teléfonos celulares, lo cual es discriminatorio, porque representa una mediación tecnológica en condiciones adversas, además de que piden que los teléfonos celulares sean de gama media, con la que muchas ciudadano no cuenta, toda vez que tienen un costo superior a los 5 mil pesos.

También criticó la cantidad de firmas que se necesitan recabar para conseguir la candidatura, y advirtió que esta cifra la impusieron los partidos políticos para que no pudiera haber competencia.

“Se necesitan 686 mil firmas en 17 estados de la República, lo que es casi imposible de lograr, muchas comunidades no tienen ni luz eléctrica y muchos menos acceso al Internet; entonces cómo se le pide a la gente en México que recaude firmas a través de un aparato que no todo mundo tiene”.

En este sentido denunció que HSBC se han negado a abrirle una cuenta por considerar que la aspirante representa a una organización.

“Todas estas acciones al mismo tiempo justifican la causa de María de Jesús, porque ella protesta contra la discriminación y los primero que enfrenta es esta misma acción para poder protestar”.

Por último, admitió que actualmente existe un “agotamiento” por parte de los partidos políticos establecidos que se por años se han dedicado hacer negocio con los recursos de la democracia.