Shawn Mendes conquista Europa

Londres

Acompañado de su abuela, a quien llevó para convivir los MTV Europa Awards, realizados en Inglaterra, Shawn Mendes se convirtió en el gran ganador de la noche.

El canadiense de 19 años de edad llevó a casa tres galardones; Mejor Artista, Mejor Canción por “There’s nothing holdin’ me back” y de Mejores Fans.

Mendes derrotó en las diversas categorías a gente como Ed Sheeran, Taylor Swift, (quien no ganó en ninguna de sus seis nominaciones) y Luis Fonsi, fenómeno por “Despacito”.

Ni U2, liderada por Bono, banda que recibió el reconocimiento de ícono Global, se manifestó al respecto.

Tras 157 millones de discos vendidos en el orbe y 22 Grammy, The Edge sólo agradeció a sus compañeros.

“Muchos nos han preguntado cómo mantener viva la banda y es con cuatro individuos fuertes y un líder”, indicó el guitarrista.

El gran regreso musical, luego de tres años, fue de Eminem, quien se llevó la categoría de Hip Hop gracias a su álbum Revival.

La entrega comenzó con el desenfado de la cantautora y modelo Rita Ora, quien presuntamente es invitada a conducir de improviso el evento, teniendo que llegar en bata al mismo.

Rita obtuvo el “Power of music”, premio otorgado por la potencia que demuestra en ella.

De lado del mercado en español, la chilena Mon Laferte triunfó como Mejor Artista Latinoamericana Norte, donde estaban los mexicanos Café Tacvba y Natalia Lafourcade.

Miguel Bosé, en tanto, se llevó el de Mejor Artista España.

Ninguno de estos premios fue transmitido en vivo, pues forman parte de los que se entregan fuera de cámara como los de David Guetta en la terna Electrónica y Ed Sheran en Best Live, quien no acudió por estar en Singapur, explicó en un video.

Al final de la entrega se recordó a George Michael, fallecido a fines de 2016, y su participación en la edición 1994 con “Freedom”.

Quien siguió la transmisión de la ceremonia en el canal oficial de MTV, donde se dispuso de cuatro cámaras para seguirla, vio que aún no terminaba el video de Michel, cuando ya el auditorio lucía casi vacío.