Sin resultados en Coatzacoalcos

Connect on Linked in

COATZACOALCOS

Por lo menos cuatro operativos para reforzar la seguridad en Coatzacoalcos han sido anunciados por el Gobierno de Veracruz durante los últimos nueve meses.

A principios de su administración, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares evadió hablar del tema de la inseguridad en el sur de la entidad, después reconoció un aumento en las ejecuciones y a partir de marzo dio a conocer que habría mayor vigilancia con apoyo de la Marina.

“A partir de hoy se reforzará la vigilancia con la participación de todas las instituciones aquí representadas y muy especialmente con elementos de las fuerzas armadas y en particular de la Secretaría de Marina-Armada de México y de seguridad pública”, expresó el 12 de marzo en un evento en Minatitlán.

Cuatro meses después, el 16 de julio, el mandatario dijo en Coatzacoalcos que llegarían más elementos para toda la región.

“La población verá que hay una mayor presencia de fuerzas armadas y policiales, una presencia bien coordinada, aprovechando elementos importantes que hemos logrado recabar a partir de estas ya 32 reuniones que llevamos a cabo cada domingo desde que tomamos posesión en el Gobierno de Veracruz.

El 27 de septiembre llegó a Coatzacoalcos el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Jaime Téllez Marie, para encabezar un plan emergente por la ola de ejecuciones.

En entrevista, el funcionario aseguró que a la población notaría una mayor presencia por parte de la Marina, el Ejército, la Policía Federal y Estatal, luego de que así lo instruyó el titular del poder ejecutivo.

“Ése es el reforzamiento que el gobernador anunció, van a notar la presencia con mucho mayor personal, ya está diseñado el plan, establecimos un plan sistemático operativo que va a regir la seguridad en Coatzacoalcos”, apuntó

Durante sus giras de trabajo en esta ciudad -en agosto y octubre- Yunes Linares también anunció más cámaras de vigilancia para Coatzacoalcos y el resto de la entidad.

Este lunes, se prevé el anuncio de otro operativo de seguridad en Coatzacoalcos con más elementos, patrullas, drones y un helicóptero; sin embargo, los homicidios y los secuestros van en aumento.

No más mejoralitos, queremos soluciones definitivas: Empresarios

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Coatzacoalcos, José Maguín Méndez Gaytán, exigió una solución definitiva al problema de la inseguridad en esta ciudad.

“Que no sea de dos o tres meses y nos suceda como anteriormente nos ha sucedido que nada más son mejoralitos que nos están dando. Esperemos que esto ya sea un poco de más tiempo para que nos de la seguridad y tranquilidad para trabajar a gusto.

Lo que nosotros estamos pidiendo es que se resuelva esto de una vez por todas, que no nada más nos prometan que van a enviar elementos, la exigencia de toda la ciudadanía es precisamente que se termine de una vez por todas el problema de la inseguridad”, expresó.

En entrevista, el empresario dijo que debido a la inseguridad han bajado los ingresos para los negocios de la localidad.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Profesionales del Derecho en la Zona Sur, Abraham Martínez Hernández, demandó un trabajo científico para el esclarecimiento de los delitos.

El litigante lamentó las condiciones en las que se encuentra la morgue de Coatzacoalcos pese a la gran cantidad de cadáveres que han ingresado ahí por la ola de violencia e inseguridad.

Martínez Hernández recordó que esta situación puede ser objeto de preguntas durante un juicio oral, de tal suerte que si el proceso no se realiza adecuadamente puede influir.