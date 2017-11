Yunes Linares se cuelga medallas ajenas: Héctor

Xalapa

El senador por Veracruz, Héctor Yunes Landa, señaló que el Primer Informe de Labores del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares estará lleno de acciones que ha realizado el Gobierno Federal, pero que el mandatario veracruzano quiere hacer pasar como méritos suyos; esto refiriéndose a la obra pública, apoyos al campo y principalmente la captura de Javier Duarte.

“Yo como senador de la República recorro el Estado no sólo para conocer sus problemas y tratar de resolverlos, sino también para impulsar sus tradiciones. Lo hago como senador, no andamos pidiendo el voto ni hablo de campañas; venimos a hablar de tradiciones”, señaló.

También aprovechó para señalar la importancia de mantener las tradiciones vivas en nuestra entidad, a pesar de la inseguridad que los últimos meses se ha mantenido en incremento.

“Hay fe de quienes están acá que las cosas podrán mejorar pese la ineptitud del Gobierno del Estado, al recurrir a Dios para que pueda ayudar y pueda prácticamente hacer un milagro, ya que Veracruz ahorita está en el primer lugar en ejecuciones a nivel nacional”, abundó.

De igual forma, el senador indicó que la realidad que se vive día a día en el Estado difiere mucho de la que el Gobernador quiere mostrar en los videos promocionales de su Primer Informe.

“Yo veo contradictorio, por un lado, la realidad que vivimos los veracruzanos todos los días y por otro lo que el Gobernador está promoviendo en un video de su Primer Informe y penúltimo, porque ya el año que entra se va. El Gobernador debió tomar clases de actuación para poder grabar un video, para decir esas mentiras y aparentar que lo cree”, agregó.

Para finalizar, Héctor Yunes reiteró que el Gobernador hará un Primer Informe lleno de acciones que no le corresponden, que ha realizado el Gobierno federal y que él quiere hacer pensar que son suyas.

“El Gobernador no ha hecho más que colgarse medallitas que no son suyas. En el tema de Duarte él no tuvo nada que ver, tampoco el tema de obra pública, no tiene obra pública; el único que tiene obra pública es el Gobierno Federal. No ha hecho nada más que escarnio de sus enemigos políticos, cacería de brujas, nada. No debería presentar ningún Informe, pues no hay nada que informar”, finalizó.