Constructora de la carretera Cardel-Poza Rica busca aprovecharse de ejidatarios

Redacción AZ

El alcalde Alto Lucero, Félix Manuel Domínguez Lagunes, aseguró que la obra de la autopista Cardel-Poza Rica afectará a la comunidad de Palma Sola porque la empresa encargada se ha negado a abrir un paso rápido para acceder a este lugar.

Además, advirtió que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ha comenzado el proceso de expropiación de al menos siete predios, cuyos dueños se negaron a vender a la empresa porque les ofrecieron pagar 12 pesos por metro cuadrado, cuando por ley debía ser al menos 150 pesos por metro cuadrado.

“Hay a quienes les quieren apropiar sus tierras y yo no lo veo muy correcto. Que se pague lo justo (…) son siete predios y la semana pasada en una quisieron desalojarlo y no es lo indicado, se debe llegar a un acuerdo con los dueños de los predios, quieren pagar muy barato, a doce pesos el metro cuadrado”.

Entrevistado tras la presentación de la fiesta patronal de Cristo Rey, relató que la semana pasada intentaron desalojar a una familia, por lo que reprochó que tanto la empresa de origen portugués como la SCT no busquen el diálogo con los pobladores y se quieran aprovechar comprando los terrenos a bajo costo.

Detalló que la comunidad de Palma Sola tiene 4 mil habitantes que requieren una entrada desde la autopista que actualmente se construye, pero que a pesar de que se ha reunido con la constructora, esta se niega a abrir el paso pues dice que no es redituable económicamente.

“Estuvimos hablando con los empresarios y no hubo esa cercanía y apertura, hablan con números fijos y que no les da para hacer una pluma o desnivel para cubrir por la cantidad de vehículos que transitan en un día y por lo tanto Palma Sola queda aislada”.

Dijo que una vez concluida la carretera la única vía de entrada a esta comunidad será por el camino que lleva a la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, que está a cuatro kilómetros.

“Ahorita hay movimiento porque es paso de la carretera 180 y los viajeros pasan a comprar, a comer o hacer diferentes actividades”.