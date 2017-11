DC Comics busca afianzarse en el universo DEL CINE

Los Ángeles

Para la “Liga de la Justicia”, superhéroes creados por DC Comics, ha llegado la hora de afianzarse en el universo cinematográfico, carrera en la que su competidora Marvel ya les lleva un tramo de ventaja.

“Justice League/La liga de la Justicia” se estrenará este 17 de noviembre, en un primera reunión de sus emblemáticos personajes, un primer golpe de mercado, adelantándose al monstruo que pretende ser “Avengers Infinity War”, con la reunión de personajes conocidos y nuevos para el público.

Cabe mencionar, el universo cinematográfico de DC no las ha traído tan bien consigo, pues la salida de “El Hombre de Acero” (“Superman”) tuvo demasiadas críticas negativas por mostrar un filme visualmente oscuro para la mayoría del público, al igual que la trama “Batman vs. Superman”, mientras que “Escuadrón suicida” dejó mucho qué desear.

Sin embargo, las luces de esperanza se encendieron con “Wonder Woman”/ “La Mujer Maravilla”, que hasta el momento ha sido la cinta de superhéroes con mejor crítica entre el público y los especialistas, y que tuvo una de las mejores taquillas en 2017.

Así, la “Liga de la Justicia” buscará recuperar el terreno perdido con una trama donde muestra cómo se verá un mundo deprimido y caótico tras la muerte del “Hombre de Acero”.

En medio de ese laberinto, la “Mujer Maravilla” y “Batman” descubrirán que seres malignos de origen desconocido amenazan a la Tierra. Pero no podrán luchar solos, así que buscarán integrar a otros súper dotados como “Flash”, “Aquaman” y “Cyborg”.

Antes de ver la “Liga de la Justicia”

En “Batman vs. Superman” se dieron algunos hechos, pero lo mejor es leer la serie de comics “Justice League The New 52”. Creado por Jim Lee y Geoff Johns, presenta un reinicio de la creación de la Liga de la Justicia, cuando los héroes estaban persiguiéndose los unos a los otros por no conocerse y considerarse entre ellos unos villanos.