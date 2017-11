Desechan en juicio lista de propiedades en caso Bermúdez

XALAPA

Los magistrados de la sala 3 del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) avalaron la determinación de la jueza de control, Verónica Portilla Suazo, al desechar como medio de prueba el reporte en lengua inglesa de cinco bienes inmuebles que adquirió el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita en The Woodlands, Texas, por el presunto delito de Enriquecimiento Ilícito, del cual lo acusa la Fiscalía General del Estado (FGE).

En el TSJE se realizó una audiencia de apelación en contra de una autodeterminación de la Jueza de Control en la cual se habían desechado seis pruebas documentales de la defensa de Arturo Bermúdez y se habían desechado la prueba número 22 de la FGE, que es el reporte en inglés de las propiedades que ascienden a 2.4 millones de dólares y que están a nombre del ex secretario y su esposa, Sofía Lizbeth Mendoza.

En entrevista, Rodolfo De la Guardia García, abogado defensor del ex funcionario señaló que la FGE ofertó el reporte en inglés ante la Jueza de Control de “manera irregular” porque conforme al Código de Procedimientos Penales, no debían aceptarlo como medio de prueba.

“Los tres magistrados llegaron a la conclusión de que la jueza tenía razón, de que ese documento en inglés obtenido a través del Tratado de Asistencia Jurídica entre México y Estados Unidos no respondía a las reglas del Código de Procedimientos Penales esto significa que ese documento no podrá ser nunca prueba en contra de Arturo Bermúdez Zurita por la incorrecta oferta de ese medio de prueba como documento en inglés” señaló el abogado.

De la Guardia García agregó que aún cuando la FGE acusa a Bermúdez Zurita del presunto delito de enriquecimiento ilícito, no lo puede probar con la adquisición de estos cinco bienes inmuebles, porque aún no son parte de sus propiedades, sino que se trata de un crédito adquiridos y no ha terminado de pagar.

El abogado explicó que al desechar las pruebas de la FGE, abona a favor de Bermúdez Zurita porque lo acusan de enriquecimiento ilícito, cuando aún no es propietario de las cinco casas en el extranjero, sino que todavía las paga a crédito.

“La premisa de la Fiscalía es que esas casas se pagaron en efectivo, y no es así, ellos acusan como si ya estuvieran en su patrimonio, pero lo peor aun es que esas cinco casas están reportadas ante sus declaraciones patrimoniales de la Contraloría General del Estado. No hay un solo bien bajo el sol que no esté reportado por Arturo ante las autoridades, desde los plazos que marca la propia ley de responsabilidades, cuando inició como secretario de seguridad pública, cada mayo, de cada año y al finalizar su encargo, no hay ciencia” afirmó De la Guardia García.

En el caso de las pruebas presentadas por la defensa de Arturo Bermúdez, entregaron a los jueces los documentos de los contratos de créditos adquiridos con bancos del extranjero para poder comprar las cinco propiedades en The Woodlands, Texas.

“Nosotros apelamos la exclusión de seis documentos y hoy obtuvimos que se revocara esa decisión esos seis documentos consisten en seis escrituras, en seis documentos provenientes del extranjero, contratos de crédito en el cual Arturo Bermúdez con su cónyuge hicieron actos jurídicos con bancos extranjeros para pedirles un crédito para comprar bienes inmuebles” explicó.

Recordó que en la audiencia anterior, la jueza de control, Verónica Portilla dictó el auto de desechamiento, es decir exclusión de pruebas. En los siguientes días, adelantó el abogado, la Sala 3 del Poder Judicial dictará el fallo por escrito, lo hará llegar a la Jueza de Control y la autoridad habrá de citar a la FGE y a Bermúdez Zurita a una nueva audiencia.

Finalmente dijo que la parte defensora del ex funcionario solicitó un amparo al Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación, que esperan resuelvan en los siguientes días.