Hay tiempo para aclarar pagos de empresas fantasma: SAT

Redacción AZ

El jefe del Sistema de Administración Tributaria (SAT), de la Zona de Xalapa, Oliver Aguilar Yunes aseguró que hasta el momento no se pueden aplicar sanciones a los trabajadores de la Secretaría de Salud que salieron involucrados en el tema de las empresas fantasma, pues los timbrados se hicieron durante el actual ejercicio fiscal que no ha concluido.

En entrevista, dijo que es importante que los afectados puedan aclarar su situación tributaria, sin embargo no es urgente ni necesario que acudan a las oficinas del SAT en estos momentos y que se genere una psicosis, pues existe el tiempo suficiente para poder hacer las aclaraciones pertinentes.

El secretario general de la Subsección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Margarito Ramos Gómez, advirtió que procederán legalmente por la aparición de trabajadores en empresas fantasmas.

Recordó que a nivel estado suman 16 mil 500 empleados inmiscuidos en el caso de las empresas fantasmas provienen de la misma Secretaría de Salud y al ser su patrón, deberá respaldarlos en lo conducente a este suceso.

El líder sindical aseguró que están recibiendo asesoría jurídica por parte del sindicato, para respaldarse y definir si procederán legalmente contra quien resulte responsable

Es sospechoso que una empresa haya "cargado por error"

Es sospechoso que una empresa haya “cargado por error” toda la información de los trabajándoles de la Secretaría de Salud del Estado, tal y como se dio a conocer recientemente por la compañía Binhard Innovation S.A de C.V, aun cuando ésta en su documentación no cuenta con página web, redes sociales, domicilio fiscal o físico ni correo electrónico, consideró el empresario xalapeño, Jesús Castañeda Nevarez.

En entrevista, manifestó que es responsabilidad de la Secretaría de Salud de Veracruz aclarar cómo obtuvieron las supuestas empresas fantasmas los datos personales de todos los trabajadores de la dependencia.

Las empresas fantasmas deberá ser transparentado

El secretario de derechos humanos del PRD, Manuel Bernal Rivera afirmó que el tema de las empresas fantasmas deberá ser transparentado durante las comparecencias de la glosa del primer informe de labores y no debe ocultarse la verdad.

En conferencia de prensa afirmó: “el asunto de las empresas fantasmas va a ser una de las interrogantes y de los reclamos que tendrán que responder los secretarios de despacho durante las comparecencias, es lamentable y sería verdaderamente imperdonable que exista en esta administración, en la secretaria de salud responsables que sean cómplices del tema de las empresas fantasma”.

Añadió que “una secretaria de salud, cuyos empleados están viviendo una situación complicada por conductas irregulares, incluso delictivas, que pudieron haber incurrido los funcionarios del sector salud, se debe investigar a fondo y sancionar a los responsables; sea quien sea”.