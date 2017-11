Me estoy mordiendo un huevo por no mentarle su madre a Yunes: Duarte

CIUDAD DE MÉXICO

“Me estoy mordiendo un huevo por no decir todo lo que tengo que decir, y el otro por no mentarle su madre a Miguel Ángel Yunes”, afirmó el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa desde prisión en el reclusorio Norte donde está preso hace cuatro meses por enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada.

En un intento de entrevista con el noticiero de Imagen Televisión, de Ciro Gómez Leyva, el ex mandatario vestido de color caqui, afirmó que aún no ha conocido el “carcelazo”, como le dicen los reos a la depresión en prisión.

Duarte habló con el periodista Humberto Paget a quien le dijo que lee por las noches, en este momento, el libro de El Origen, del escritor Dan Brown, y según el testimonio del periodista, se le nota de un buen humor, riendo a carcajadas. En la toma televisa se nota a un Duarte pasado de peso y con barba, con una lata de coca cola y dos botellas de agua en una mesa contigua, donde promete a Ciro Gómez Leyva que le dará una entrevista exclusiva: “es un compromiso contigo, serás el primero al que le dé la entrevista sobre cualquier tema que quieras comentar sobre mi caso”.

El ex mandatario dijo que en el momento procesal oportuno cuando su defensa jurídica lo permita dará detalles al periodista: “algún día, no sé cuándo, diré porqué estoy aquí”. De acuerdo a la narración del reportero, Duarte lleva un reloj Casio G-Shock negro con detalles rojos ajustado a una hora distinta a la del centro de México. “mientras hablábamos, a las 9:30 am de aquí, en su pantalla digital se leían las 3:30. ¿La hora de Inglaterra antes del cambio a horario de invierno en esa parte del mundo? ¿La hora de Londres, donde su esposa Karime Macías aspira a vivir hasta que la tormenta legal y política termine?