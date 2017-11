Veracruz, primero en secuestros

Connect on Linked in

Veracruz ocupó el primer lugar en cuanto al número de secuestros se refiere, mientras que por cada 100 mil habitantes ocupó la tercera posición; además, hay gran deficiencia de policía en Veracruz y una Unidad Antisecuestros que no está bien equipada y preparada para combatir el secuestro, aseguró Isabel Miranda de Wallace en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

“Veracruz encabeza el número de secuestros por falta de capacitación a sus policías”, dijo la activista social, pese a que el gobernador Yunes Linares no acepte este dato.

“Estamos estancados en el combate al secuestro. Aunque no le guste al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, Veracruz sigue en primer lugar”, dijo Miranda de Wallace.

La presidenta de Alto al Secuestro, señaló que México está estancado en materia de lucha contra el secuestro. Señaló también la falta de capacitación para las fuerzas de seguridad en la cadena de custodia.

“Prácticamente estamos estancados, lo hemos venido señalando y denunciando desde hace meses”, dijo Miranda de Wallace al tiempo de lamentar que “no hemos hecho ninguna acción para mejorar el tema”.

Por otro lado, lamentó que se haya registrado una disminución del 26 por ciento en cuanto al número de detenciones se refiere.

“Esto tiene que ver con la falta de capacitación de los policías, que hemos venido denunciando, en el Nuevo Sistema de Justicia Procesal”. En ese sentido expuso que el 40 por ciento de los policías no está capacitado en el sistema de custodia, mientras que en lo que se refiere al traslado, hace falta capacitar al 99 por ciento de los elementos de las fuerzas de seguridad.

Además de lo anterior, Isabel Miranda de Wallace refirió que en Michoacán dejaron salir a cuatro secuestradores “porque el juez dijo: ya pasaron los dos años que marca la ley para que puedan ser procesados, entonces van para afuera, pese a que habían sido consignados en el sistema anterior”.

Por último, Miranda de Wallace espera que los gobernadores comiencen a trabajar en la lucha contra el secuestro “y no estemos reporte y reporte. Esto ya se vuelve como si estuviéramos anestesiados, ya no pasa nada”, concluyó.

En impunidad secuestros, extorsiones y homicidios en Coatzacoalcos

Coatzacoalcos

Del 1 de enero al 30 de septiembre fueron abiertas en la Fiscalía General del Estado (FGE) 95 carpetas de investigación por homicidio doloso, 16 por el delito de extorsión y 8 por secuestros cometidos en Coatzacoalcos.

Sin embargo, hasta el momento ningún caso ha sido esclarecido, según un documento proporcionado por la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del órgano autónomo.

La respuesta a la solicitud de información con folio 01419817 detalla que la FGE abrió tres carpetas por homicidio doloso en Coatzacoalcos durante el mes de enero, seis en febrero, 10 en marzo, cuatro en abril, tres en mayo, 15 en junio, 18 en julio, 12 en agosto y 23 en septiembre.

Con respecto a extorsiones, fueron tres casos en enero, uno en febrero, uno en marzo, uno en abril, uno en mayo, dos en junio, dos en julio, tres agosto y uno en septiembre.

Por secuestros, una carpeta en enero, dos en mayo, una en julio, una en agosto y tres en septiembre.

No obstante, hasta el momento la FGE reporta sólo ha consignado una investigación por secuestro.