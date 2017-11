A la gente no se le engaña en materia de inseguridad: Callejas

Connect on Linked in

Redacción AZ

El coordinador de la fracción legislativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso local, Juan Nicolás Callejas Roldán, reconoció que uno de los logros del primer año del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares es la reestructuración de la deuda.

Sin embargo, demandó la paternidad en la medida administrativa, al afirmar que el renegociar con los bancos se dio gracias al apoyo que brindó el Poder Legislativo, lo mismo que el gobierno federal, que respaldó a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) para mejorar las condiciones de la contratación de nuevos créditos.

En lo que respecta a la seguridad, insistió que falta mucho por hacer y es por eso que van a cuestionar a todos los secretarios de despacho, sobre lo que los ciudadanos demandan.

“Ustedes lo viven todos los días, porque lo informan. A la gente no se le puede engañar, la gente se da cuenta de lo que pasa todos los días”, dijo al señalar que no se puede decir que la inseguridad es una percepción ciudadana.

Consideró que los datos que dio a conocer el Gobernador en su primer informe de gobierno se tratan sólo de un preámbulo y será en la glosa en donde podrán corroborar los “logros” de la actual administración estatal.

“Hace falta mucho y lo hemos declarado siempre, hemos estado cuestionando programas que no se usan con un fin, porque no tiene un padrón”.

También recordó está pendiente el pago a proveedores y prestadores de servicios, lo mismo que a los municipios y no se ha planteado una forma de poder saldar todo ese tipo de deudas.

Además de que no se etiquetaron fondos para atender los daños en los centros escolares, luego del sismo del 19 de septiembre, que generó fracturas y grietas en algunos inmuebles.