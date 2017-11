Asuntos Públicos – Comparecencias

Eduardo Coronel Chiu

Comparecencias

En fast track, para que los diputados locales no tengan mucha oportunidad de revisar el documento de ficción administrativa y panfleto político partidista, a lo que se reduce texto, cifras y acciones y sobre todo mensaje del Primer Informe de gobierno de Miguel Ángel Yunes, hoy comenzarán las comparecencias de los secretarios de despacho ante comisiones del Congreso para la glosa del megalómano discurso Yo (Yo) informo, un tributo a la egolatría del gobernante.

Empezarán con las áreas más cuestionadas por la evidente falta de resultados, hoy acudirán ante las comisiones respectivas Rogelio Franco Castán, secretario de Gobierno, y Jaime Téllez Marié, de Seguridad Pública, y mañana el secretario de Finanzas Guillermo Moreno Chazarini ante la Comisión de Hacienda del Estado.

El enfoque de propaganda personal para el gobernador Yunes que abruma en texto e imágenes en el primer tomo del Yoyo informe, se reitera en el tomo II, que contiene “el informe de desempeño por sectores”; es una narración que va del mito a la épica, cómo del caos que encontraron pasaron en un año a crear la proeza del orden, sin contacto con el Veracruz real. La única diferencia es que el tomo uno habla en primera persona el Mesías, y en el dos toman la palabra –como representantes de la divinidad– los apóstoles.

Franco y Téllez, perdidos

A ver con qué abren sus exposiciones hoy y si al menos pueden exponer en lenguaje directo lo que corresponde a sus áreas en vez de ir a repetir extractos del texto sagrado. La dependencia a cargo de Rogelio Franco Castán, concedida como cuota del PRD, por su alianza, como otras, fue opacada por la operación personal de Yunes, así no se sabe qué vaya a decir, y de qué lo vayan a cuestionar, si de su título de abogado que le otorgó la UV, validando cursos de “posgrado” patito –gestionados por cierto por su compadre Erick Lagos, uno de los duartistas intocables–; o de las chicas “franco”, tema que ha sido comidilla, ante la falta de injerencia y relevancia de Franco en la política interna. Aunque sería de su competencia responder por la política represiva a manifestantes. Telléz Marié, el de Seguridad Pública, está perdido; no es rescatable dado el estado de violencia y de incremento de los índices delictivos en la entidad, ejecuciones, secuestros, extorsiones y robos al por mayor, y de remate la evasión de uno de los presuntos homicidas del neurocirujano David Casanova López; sólo irá a dar la letanía de excusas y a echarle la culpa a otros.

Suavecitos arreglos

Aunque no se modificó el formato de las comparecencias, con excepción de la bancada de Morena, no se espera que haya mucha crítica; y está en duda cuál será el posicionamiento del PRI, partido que en la legislatura se ve arreglado para conducirse como una bancada suave, de “oposición leal”.

No parece ser casual que en el último tramo, luego de protestar por el golpismo legislativo del PAN-PRD, el PRI se haya replegado, aceptando primero tomar la secretaría de la Mesa Directiva con Armando López Contreras, por cierto apodado El Suavecito, no se crea que por tersura política, sino por la cadenciosa mímica manual. Y después se hayan reacomodado en dos presidencias de comisiones que ayer se concretaron. Recibieron la presidencia de la Comisión de Hacienda del Estado el diputado del PRI por Perote, Carlos Antonio Morales Guevara, casualmente López Contreras y Carlos Morales, cercanos al senador Pepe Yunes; y la de Trabajo y Previsión Social Juan Manuel del Castillo. También en esa negociación se ve la incorporación de Fernando Kuri –del grupo Juntos por Veracruz, alineado al PRI– a la posición de secretario de la Comisión de Vigilancia.

Y para que no chillen, del reparto le tocó hasta los de Morena; la diputada Agueda Salgado Castro –suplente de la famosa recaudadora Eva Cadena, desaforada– la presidencia de la Comisión de Participación Ciudadana, Gestoría y Quejas, y a Miriam Judith González Sheridan la presidencia de la Comisión de Población y Atención a Migrantes.

Huevos mordidos

En el menú de desayunos veracruzanos ya aparece otro platillo de huevos. Los huevos mordidos. Por el cheff Javier Duarte, vienen en par, uno se muerde “por no decir todo lo que tengo que decir” y el otro “para no mentarle la madre a Yunes”.

La receta no dice si se muerden simultáneos o alternativamente, aunque se deduce que deben hacerse en cautiverio y mientras se lee un best seller, por ejemplo, El Origen de Dan Brown.