Cárcel para quienes desafíen el gobierno de Veracruz

Connect on Linked in

Redacción AZ

A 11 meses de que asumió la administración Miguel Ángel Yunes Linares se han registrado 13 desalojos en varios puntos del Estado, con lo que se ha obligado a los manifestantes a abrir tramos carreteros o liberar espacios públicos.

Para justificar las acciones de la policía estatal se usaron órdenes de jueces, para validar el desalojo de predios y colonias, y en otros casos a pesar de las agresiones, incluso, contra los representantes de los medios de comunicación, se aseguró que el tema era político.

El encargado de la gobernabilidad, Rogelio Franco Castán se ha limitado a afirmar que no se violan los derechos humanos, pues sólo se ha hecho valer la ley cuando un manifestante afecta el derecho de un tercero.

Este viernes inicia la glosa de Gobierno del Primer Informe de Miguel Ángel Yunes Linares y el primero en comparecer ante diputados locales será Franco Castán, Secretario de Gobierno, quien tendrá que dar cuenta de las acciones en materia de “gobernabilidad”, y si bien no es una atribución directa, tendrá que responder por el incumplimiento de la alerta de género, pues a él compete el respeto a los derechos humanos de los veracruzanos.

Amagan con limitar manifestaciones

En su toma de protesta el ahora gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, afirmó que sería el diálogo la vía para resolver la situación de Veracruz, y exhortó a los manifestantes a evitar el libre tránsito, ya que consideró que los bloqueos no darán cabida para mejorar.

Cárcel para quienes desafiaron

A raíz de esa declaración el mandatario se ha ordenado el desalojo de varios grupos de manifestantes, incluso, se le sigue proceso judicial al líder de los 400 pueblos, César del Ángel, a quien le pasó factura por manifestar en un evento público en el Congreso local, previo a la toma de protesta, donde fue agredido por sus huestes.

AC cierra Lázaro Cárdenas

En un recuento de desalojos, el primero ocurrió el 12 de diciembre 2016, integrantes de la organización civil “Arco”, liderada por Topacio Citlalli Hernández Ramírez cerraron la vialidad de la avenida Lázaro Cárdenas a la altura de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

Ex trabajadores son retirados de Plaza Lerdo

Diez días después, el 17 de febrero, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, desalojaron a los ex trabajadores del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz (Icatver) que permanecían en huelga de hambre en la plaza Lerdo.

Piden mejora en tramos carreteros

Para el 3 de abril, habitantes de Soledad Atzompa arribaron a la ciudad de Xalapa para demandar atención a tramos carreteros con evidentes daños para su tránsito.

La inconformidad en la capital del estado, se mostró al cerrar la vialidad de la calle Enríquez, frente a Palacio de Gobierno. Mientras una comisión ingresó a un presunto diálogo al interior de Palacio de Gobierno, policías de la Secretaría de Seguridad Pública, dirigida por Jaime Téllez Marie intentaron desalojar a los manifestantes que permanecían en la vía pública.

Se manifiestan por asesinato y levantón

En el municipio de Coatzacoalcos, el 23 de marzo, elementos de Seguridad Pública arribaron a una manifestación donde familiares de Gustavo Ruiz Zárate, taxista asesinado, exigían justicia por su caso.

Los quejosos se plantaron en las inmediaciones de la caseta de cobro del puente Coatzacoalcos por lo que arribaron elementos antimotines para liberar el lugar.

Surgen autodefensas en las Choapas

Para el 30 de marzo se informó de que había surgido un grupo de autodefensas en Las Choapas,

Luego de que campesinos y ganaderos, bloquearon la entrada y la salida del municipio e hicieron retenes en varios puntos de la localidad urbana y rural para dar con una persona que se reportó como desaparecida.

Desalojan a priistas

Previo al proceso electoral para renovar las 212 presidencias municipales de la entidad, en el puerto de Veracruz, fueron desalojados militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Los manifestantes se atrincheraron en las afueras del Organismo Público Local Electoral (OPLE) para inconformarse por la reimpresión de casi medio millón de boletas electorales, tras la gresca siete personas resultaron lesionados.

En la contienda por la presidencia municipal participaba el hijo del gobernador, el senador con licencia Fernando Yunes, quien ganó la elección.