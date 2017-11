Gasta Yunes 63 millones al año en comunicación

Redacción AZ

El diputado local Zenyazen Escobar García acusó al Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares de gastar más recursos en la promoción de su imagen que en el apoyo a los maestros veracruzanos.

Reprochó que la Junta de Coordinación Política haya retirado del orden del día de la sesión de este jueves la discusión de la iniciativa para la creación de un Fondo de Vivienda para el magisterio, bajo el argumento de que no hay liquidez en el estado.

Y es que dijo que a pesar de decir que no cuenta con recursos, el Gobierno del Estado destina anualmente 63 millones 400 mil pesos al área de Comunicación Social, según el Informe que entregó el Gobernador a los diputados locales.

“Lo lamentable aquí es que la aportación que tendría que dar el Gobierno es de 53 millones 490 mil 632 pesos anualmente y en el informe que ayer nos entrega el gobernador se gasta anualmente 63 millones 400 mil pesos en comunicación social del Gobierno del estado; ante ello es lamentable que no haya sensibilidad política y se gaste más en este rubro”.

El legislador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dijo que en contraparte hay 50 mil 866 maestros que no cuentan con la posibilidad de acceder a un crédito para adquirir una vivienda.

Por ello, aseguró que el actual Gobierno incumple con las ordenanzas de la Constitución Política porque el estado no dota a sus trabajadores de las herramientas para tener una vivienda digna.

“Hay inconstitucionalidad, los maestros no están pidiendo migajas sino lo que marca la Carta Magna.Hay un incumplimiento del Gobierno del estado y del Instituto de Pensiones del Estado que no está cumpliendo también esta función”.

Recordó que la iniciativa presentada plantea una aportación mensual por parte del Gobierno de 4 millones 457 mil 552.68 pesos, mismo monto que tendría que entregar de manera conjunta los trabajadores de la educación.

“Es una aportación mínima del 0.5 por ciento. La iniciativa a un año es crear este fondo para anualmente tener 53 millones 490 mil 632.21, en conjunto se tendrían 106 millones 981, 264 pesos en 2018. A partir de un año al tener el presupuesto se podrían repartir las casas”.

Escobar García advirtió que ante la decisión de la Jucopo no descarta la movilización de maestros que exigen se respete el derecho a la vivienda, y agregó que podrían manifestarse en el Congreso local.