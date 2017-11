De chica tímida a playmate de diciembre

Connect on Linked in

Ciudad de México

Ana Espínola es toda una sensualidad Paraguaya, que llegará como playmate del mes de diciembre en la edición mexicana de Playboy, aunque no ha sido fácil para ella exaltar su sensualidad pues tuvo que vencer su timidez.

Hoy comenta, siente el orgullo de sus grandes logros, ha aprendido a echar a volar sus sueños, tanto que en su país ahora reconocen sus logros a nivel internacional.

“Después de Larissa Riquelme no había otra chica sexy que destacara en la revista del conejito. Paraguay es un país pequeño y no hay revistas para caballeros. Hoy poco a poco estoy haciendo historia sin proponérmelo. Creo, como toda chica, aparecer en Playboy es todo un logro. Apareceré en la sesión en interiores del mes de diciembre de la edición mexicana”, explicó.

Pero no sólo eso, pues indica hay magazines de dos continentes que se fijaron en ella, para resaltar la belleza latina.

Pero los logros también la llevan a ser modelo de una importante revista de fitness y físico-constructivismo y próximamente se le verá en cápsulas televisivas para mejorar el físico, externa.

“Pero no todo ha sido fácil, recibí muchas críticas, pero aprendí que a nadie se le da gusto, así que yo seguiré mostrando mi sensualidad y si tengo que hacer un desnudo con mucha elegancia lo haré, ¿por qué deberíamos avergonzarnos si nacimos sin ropa?”, señaló.