Rey de las alturas

CIUDAD DE MÉXICO

Jonathan Paredes nunca se la imaginó, pero siempre estuvo ahí, “por si las moscas”. Tras un pequeño descuido del líder británico, el seis veces campeón mundial Gary Hunt, al clavadista mexicano se le presentó una oportunidad de oro y la aprovechó.

En Lago Ranco, allá en Chile, Paredes ni siquiera vio el clavado de cero puntos que ejecutó su acérrimo rival. Simplemente se paró en la plataforma y se lanzó al vacío, para un clavado de 100.45 puntos para superar con 720 totales en toda la Serie Mundial los 710 de Hunt y erigirse como el nuevo campeón del mundo del Red Bull Cliff Diving 2017.

“Me siento muy contento, orgulloso por lograr un resultado que siempre había venido buscando. Es un sueño hecho realidad”, indicó para El Gráfico de EL UNIVERSAL el monarca del Mundial de Clavados de Altura.

“Fue algo inesperado para mí, aunque yo siempre he procurado mantenerme en los lugares de punta para ocasiones así”, añadió.

MILAGRO. Incrédulo por cómo le llegó la oportunidad del cielo, confesó que “yo sólo esperaba que Gary ejecutara su clavado, pero nada más. Ni siquiera vi cómo ocurrió. Simplemente escuché que la gente no aplaudió, pero yo pensaba que había sido por una mala entrada o algo así, pero jamás por un clavado de cero”.

Increíble, pero cierto: Al veterano hexacampeón se le fue la liebre y “Jona” la recogió, en un final que a todos dejó petrificados. Y pues cómo no, si ésta es la primera vez que Paredes conquista el título; el año pasado, había quedado segundo tras Gary y en 2015 fue tercero.

“La verdad, todavía no he llegado al clímax. Sigo sin asimilar el logro, aunque festejo ya hubo, pero tranquilo… Nunca he sido de festejar hasta morir. No. Incluso en mi casa se emocionaron más por verme de regreso, que por el título mundial”, confesó.

SIN ATADURAS

Sobre el compromiso de defender al campeonato en 2018, afirmó seguro que “yo no tengo compromiso con nadie, ni siquiera con mis patrocinadores. No. Mi compromiso es conmigo mismo, una meta personal de ser mejor, un proceso deportivo y para el siguiente año llegaré con un nuevo clavado. A ver cómo nos va”.

Si su logro abrirá puertas para más clavadistas mexicanos, indicó que “por su puesto. Cada día hay más mexicanos que quieren llegar a este nivel. Yo mismo conozco a algunos compañeros de la feria que el próximo año podrían probar suerte”.

Finalmente, de qué análisis hace del Jonathan de ahora con el de hace unos años, culminó: “Me veo bastante lejos de ese clavadista, sobre todo mentalmente. Me costaba controlar mis emociones, pero la madurez me ha ayudado a manejar todo eso”.