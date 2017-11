Equipo de Star Wars agradece inspirar a nuevas generaciones

CIUDAD DE MÉXICO

Luego de haberse presentado en una alfombra negra el lunes, Mark Hamill y Daisy Ridley, actores de la nueva entrega de Star Wars, The Last Jedi, y Rian Johnson, director de la cinta, afirmaron que se sienten honrados de formar parte del proyecto.

Hamill, quien regresa a interpretar a Luke Skywalker, destacó que la honestidad del director fue lo que le dio confianza para volver a ponerse en los zapatos del emblemático personaje.

“Regresar fue maravilloso, pero al mismo tiempo fue algo muy intimidante. La primera vez que vi a Rian le confesé que estaba aterrado, él me dijo que él también lo estaba y pensé que él no tenía que decirme que eso y desde ese momento conectamos”.

“Complementando lo que dijo Mark, para mí fue todo un shock llegar y hacer Star Wars, pero una vez que empezamos no nos tomó demasiado entrar de lleno y ver que estábamos haciendo esta gran película. Sólo tratamos de hacer una buena cinta”, dijo Rian Johnson, director del filme.

La actriz Daisy Ridley, quien interpreta a Rey nuevamente en esta entrega, dijo que no siente presión al ser un modelo para las generaciones que ahora toman como inspiración a su personaje.

“No siento presión a nivel personal porque no soy Rey, ella es mucho mejor que yo y simplemente tengo la fortuna de poderla interpretar. No tengo el destino de la galaxia descansando sobre mis hombros, simplemente formó parte de una película que hace feliz a las personas. No siento ninguna presión y debido a la forma tan amorosa en que la gente ha respondido al personaje sigo sorprendida”.