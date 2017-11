Inicia en el Aula Clavijero el ciclo de cine «Canadá Now»

Redacción AZ / Xalapa

El Departamento de Cinematografía de la Universidad Veracruzana (UV), en coordinación con la Cineteca Nacional, invitan al ciclo «Canadá Now», que proyecta desde el pasado lunes lo mejor del nuevo cine del país norteamericano. La cita es del 21 al 29 de noviembre en el Aula Clavijero (Juárez número 55, en el centro de Xalapa), a las 18:00 horas. La entrada es libre.

En la cinematografía canadiense reciente destacan creadores reconocidos en festivales y con eco en la distribución internacional. Planteamientos sobre la vida moderna, la incomunicación, la diversidad sexual y la transculturación fueron llevados a la pantalla, irrigando frescura a las imágenes cinematográficas. Atom Egoyan, Xavier Dolan, Denis Villeneuve, Philippe Falardeau y Jean-Marc Vallée se convirtieron en referentes de una cinematografía vital.

El ciclo «Canadá Now» está compuesto por siete películas producidas entre 2015 y 2017. El abanico temático es parte del atractivo de las obras y se presentarán en el siguiente órden:

Rumble: los indios que quisieron rockear al mundo (Rumble: the Indians who rocked the world), 2017, de Catherine Bainbridge y Alfonso Maiorana) es un interesante documental sobre el papel de los nativos americanos en la música contemporánea. Parte medular de la cinta son las entrevistas a músicos, los diversos estilos musicales y la lucha de los ancestros por sus derechos. Es ganadora del Premio Especial del Jurado en el Festival de Sundance.

Narrada como ficción, Hola destructor (Hello destroyer, 2016, de Kevan Funk) tiene como centro al hockey, el deporte favorito de los canadienses, planteando la violencia en ciertas instituciones por la agresividad de los métodos masculinos.

Perteneciente al road movie, Raros (Weirdos, 2016, de Bruce McDonald) remite al viaje de dos adolescentes de Nueva Escocia a Sídney. Varios elementos confluyen en una travesía existencial: la fotografía en blanco y negro, la banda sonora con acordes de los setenta y la imagen de Andy Warhol en las inquietudes adolescentes.

El arte de la animación participa con Window Horses, la epifanía persa de Rosie Ming (Window Horses, The Poetic Persian Epiphany of Rosie Ming), 2017, de Anne Marie Fleming). En la anécdota, una poeta es invitada a un festival de poesía en Irán, debiendo reflexionar sobre sus antecedentes iraníes y su papel como escritora. Varios elementos visuales confluyen para remarcar las diferencias culturales.

Koneline: nuestra hermosa tierra (Koneline: Our Land Beautiful), 2016, de Nettie Kidd, ubica conflictos de la etnia atabasca: la lucha por preservar la lengua y el rechazo a la extracción de diamantes.

Angry Inuk (2016, de Alethea Arnaquq-Baril), documental sobre la batalla de grupos ecologistas para que los inuits, habitantes de las tundras de Canadá, Alaska y Groenlandia, abandonen la cacería de focas para alimentarse.

El ciclo cierra con Closet Monster (2017, de Stephen Dunn) que relata el itinerario de un chico que debe nadar a contracorriente por la violencia familiar, el maltrato social y el temor de admitir su identidad homosexual. La narrativa avasallante de Closet Monster se tradujo en el premio a mejor película canadiense en el Festival de Toronto.