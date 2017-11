Playa Limbo, aquí y ahora

CIUDAD DE MÉXICO

Cuando a finales de 2016 María León dejó Playa Limbo, el grupo se replanteó si continuar con su proyecto o desertar un proyecto que les había costado una década levantar.

Para los integrantes resolver la interrogante no fue algo que les llevó mucho tiempo decidir, por una sencilla razón, aún tenían muchas cosas por hacer y muchas metas por conseguir.

“Lo interesante y una de las razones para decidir continuar con el grupo fue porque hay muchas cosas que quedaron pendientes, un Auditorio Nacional, un Grammy, la internacionalización, cosas y experiencias que aún necesitamos probar”, señaló Jorge Corrales, tecladista de la banda.

Así, tras pláticas con la cantante Jass Reyes, la nueva alineación estaba lista y sus compañeros de grupo señalaron que la joven no llegó para suplir a María, pues en palabras del grupo llegó para refrescar el proyecto llamado Playa Limbo.

“Una de las grandes razones por las que acepté fue porque ellos no querían que fuera una copia, ellos querían empezar desde cero sin perder la esencia, además se dieron cuenta que yo, además de cantar, escribo, compongo y soy directora artística, facetas que he podido desarrollar en el grupo”, detalló Jass.

El nuevo rumbo que el grupo desea tomar se ve reflejado en su nuevo sencillo “Ahora es aquí” en el que aunque continúan siendo un grupo pop, juegan con nuevos géneros musicales, lo cual dice la banda les da un nuevo aire musical.

Y es que su nuevo tema está llenó de sonidos electrónicos, —algo con lo que no habían probado antes—, pero líricamente hablando, el grupo optó por un tema que refleja la importancia de vivir en el presente y disfrutar al ahora, dicen “sin caer en la canción motivacional”.

En su nueva placa que planean sea lanzada en el primer trimestre de 2018, el grupo prueba con otros ritmos como el reggae y el folk, sin olvidar la balada con la que se dieron a conocer hace 11 años.

“Hemos reestructurado la manera en la que hacemos nuestra música, no tenemos miedo de probar cosa nuevas. Al inicio teníamos el estigma de ser artista pop mainstearm y conforme pasaron los años la gente y la industria se dio cuenta que éramos unos músicos completos”, comentó el baterista Servando Yáñez.

Entre las sorpresas que el grupo tendrá en su nuevo material discográfico del que aún no deciden cuál será el nombre, es que tendrán al menos uno o dos temas en inglés, otra de las facetas que como agrupación aun les faltaba explorar.

“Nuestra música se escucha en varias partes del mundo y no hemos ido a hacer promoción a esos lugares, es algo que queremos y que está en el tintero. Hemos trabajado con gente de Suecia, Los Ángeles y Londres, además Jass maneja muy bien la pronunciación y eso quedará en nuestro disco”, añadió Jorge Corrales.