Asume INE conteo rápido para gobernador en Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO

El Instituto Nacional Electoral (INE) acordó ejercer la facultad de asunción parcial para diseñar y realizar los Conteos Rápidos de las 9 elecciones de gobernador del 1 de julio de 2018, entre otras, por razones de gobernabilidad.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, recordó que no tener resultados la misma noche de la elección ha alimentado el imaginario del fraude electoral, en 1988 en que el flujo de resultados se detuvo, y en 2012, en que un acuerdo entre autoridad y partidos hizo que no se dieran a conocer estimaciones.

Por eso desde 2015 se acordó que eso no es negociable y la autoridad electoral da a conocer los resultados la misma noche de la elección, “y es responsabilidad de todos hacer de las horas posteriores el preámbulo de un México más democrático” y no de la incertidumbre basada en noticias falsas.

“Ningún partido ni empresa cuenta con la estructura para levantar los resultados más precisos” solo el INE, “eso es irrefutable” desde el punto de vista científico advirtió.

Así, por unanimidad se acordó que el INE no sólo realizará el Conteo Rápido de la elección federal –a Presidente y Congreso- sino que aplicará una estrategia única que permita, con el diseño de la misma muestra, estimar tanto los resultados de la elección presidencial como los de los 9 mandatarios locales en disputa: Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Veracruz y Yucatán, así como de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

La asunción del conteo de Tabasco, que ya había sido avalada previamente por el INE a solicitud del Organismo Público Local Electoral (OPL), fue ratificada.

Dado que se requerirán más recursos, se realizarán los convenios financieros y técnicos respectivos con los OPLES.

Con la asunción parcial los capacitadores contratados para la elección federal y los locales colaborarán para el acopio y transmisión de datos, que serán concentrados por el INE.

De último momento se autorizó a que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) –mismo que se opuso a la asunción del conteo rápido en la ciudad y defendió su autonomía, capacidad técnica, logística y experiencia previa— realice su conteo para estimar resultados de integración de Congreso local y alcaldías.

Originalmente se había establecido que para la adecuada operación de la asunción parcial del conteo rápido por parte del INE se requería que el IECM no realizara ningún otro ejercicio a fin de evitar confusiones o entorpecimiento en las labores del personal que recopilará y enviará datos.

Empero el consejero Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Vinculación del INE con organismos Públicos Locales propuso permitir esas tareas siempre que ocupen sus propios recursos financieros y humanos, lo que fue aprobado.

Expresan reservas

Para que la asunción parcial de los conteos rápidos prosperara, el INE avaló otros acuerdos que inciden para la correcta la operación de los conteos.

Uno fue elevar el número de integrantes del Comité Técnico Asesor de Conteos Rápidos (Cotecora) –responsable de diseñar la muestra y dar seguimiento al Conteo- y en el Reglamento de Elecciones del INE se modificó el procedimiento de escrutinio y cómputo de resultados en casillas.

Esto último pretende acabar más rápido el conteo de cada urna para así agilizar el llenado de actas y hacer posible la transmisión ágil de datos tanto para los conteos rápidos como para el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Morena advirtió que eso permitirá “esculcar” las urnas, pues se autorizó que en cada casilla el escrutinio y cómputo inicie con la apertura de urnas para verificar que no haya boletas de Presidente en urna de Diputados o Senadores, o viceversa (labor de escrutinio); la colocación en su lugar de todas las boletas antes de proceder al cómputo, el cerrado de urnas y el inicio de cómputos.

Esto de acuerdo al INE ahorrará horas en el llenado de actas y permitirá que el conteo rápido y el Programa de Resultados Electorales (PREP) sea más ágil.

Votaron en contra de este cambio la consejera Pamela San Martín y José Roberto Ruiz Saldaña, pues el nuevo mecanismo no está previsto en la ley.